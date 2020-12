Pläne für Betriebskita in Schkeuditz geplatzt

Schkeuditz

Die Pläne waren ambitioniert, jetzt sind sie geplatzt: Die sogenannte Betriebskita in Schkeuditz wird nicht gebaut. Offensichtlich haben vor allem ungeklärte rechtliche Fragen zu dem Aus geführt. Eine Kita braucht Schkeuditz allerdings trotzdem.

„Es gab zu viele Unsicherheiten“

„Es gab zu viele Unsicherheiten dabei“, schildert der Schkeuditzer Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU). „Irgendwann haben wir die Reißleine gezogen.“ Leider, wie er betont. „Ich finde das nicht gut, aber die Hürden waren einfach zu hoch.“ So sei beispielsweise nicht klar, wer anteilig die Betreuungskosten übernimmt, wenn das zu betreuende Kind beispielsweise aus Sachsen-Anhalt stammt. „Wir haben im Freistaat Sachsen eine Drittelfinanzierung durch Land, Kommune und Eltern“, erläutert Bergner. „Was aber, wenn das Kind nicht aus Sachsen kommt?“ Zudem sei es zunehmend schwieriger geworden, alle Interessen der beteiligten Unternehmen unter einen Hut zu bringen. „Am Ende ist der Anteil der Plätze, die Firmen für sich in Anspruch nehmen wollten, immer weiter zurückgegangen“, so der Oberbürgermeister. Dazu hätten sich viele Fragen gesellt. „Und irgendwann haben wir entschieden, dass wir dieses Projekt stoppen müssen.“

Etwa 30 000 Euro sollte ein Platz kosten

Geplant war, gemeinsam mit Firmen wie DHL, dem Flughafen Leipzig/Halle oder der Helios-Klinik eine Kita in Schkeuditz zu bauen. Die Stadt sollte einen Anteil von mindestens 50 Prozent der Betreuungsplätze bekommen, die Unternehmen die Möglichkeit erhalten, ebenfalls Plätze zu „kaufen“. In Sachsen gibt es ein derartiges Modell bislang nicht. Ein Träger war auch schon gefunden. Das Deutsche Rote Kreuz hätte die Kindertagesstätte betrieben. Und das entsprechende Grundstück in der Leipziger Straße, eine ehemalige Kleingartensiedlung, hatte die Stadt auch schon beräumen und planieren lassen. Etwa 30 000 Euro hätten die Firmen für einen Kita-Platz auf den Tisch legen müssen, insgesamt waren 100 Plätze geplant.

Neue Einrichtung ist dennoch geplant

Nun ist das alles Schall und Rauch. Eine Kita braucht Schkeuditz allerdings dennoch. Zwar werden demnächst die 90 Plätze des zweiten Bauabschnitts in der Käthe-Kollwitz-Straße fertig, die sind allerdings schon vollständig verplant. „Wir kommen um einen Neubau nicht herum“, betont Oberbürgermeister Bergner. Schließlich sei bei der Betriebskita mit rund 50 Plätzen gerechnet worden. „Die fehlen ja nun. Der Kita-Bedarfsplan fordert die Plätze aber.“ Entsprechende Mittel würden deshalb in den nächsten Haushalt eingestellt. „Ohnehin ist das Thema Kita und Schule ein Schwerpunkt-Thema des nächsten Doppeletats“, so Bergner. Neben dem Bau einer neuen Kita müssten Oberschule und Leibniz-Grundschule erweitert werden. „Wir stehen vor großen Herausforderungen“, sagt der Stadtchef. „Aber wir werden sie meistern.“

Von Linda Polenz