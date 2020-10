Pläne für Flugzeugbau in Schkeuditz werden konkreter

Schkeuditz

Die Pläne für den Bau von Dornier-Flugzeugen am Schkeuditzer Flughafen werden konkreter. Wie die LVZ erfuhr, sollen die einzelnen Teile angeliefert werden, die komplette Montage allerdings in Schkeuditz stattfinden. Los gehen soll es in drei Jahren, Ende 2023.

Zweijährige Prototyp-Phase

„Das Thema Corona hat dem Projekt eher Aufwind gegeben“, erklärte Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) nach einem Treffen mit den Investoren. Kleinere Flugzeuge wie die Dornier 328 seien derzeit gefragt. Zudem seien die Turboprop-Maschinen umweltfreundlicher als die heutigen Flieger. „Ende 2023 soll es losgehen“, so Bergner. Zunächst sei eine Prototyp-Phase geplant, die zwei Jahre dauern soll. Ab 2025 ist die Serienproduktion vorgesehen.

Anzeige

Freistaat und Bund unterstützen die Produktion

Investieren will der US-Konzern Sierra Nevada Corporation (SNC) zusammen mit seiner deutschen Tochter 328 Support Services in den Standort am Airport Leipzig-Halle. Aus diesem Grund haben beide Unternehmen die Firma DRA gegründet. Insgesamt 80 Millionen Euro sollen ins neue Flugzeugwerk fließen. An den Baukosten für das Flugzeug-Werk beteiligt sich der Freistaat Sachsen mit 6,5 Millionen Euro. Zudem stellt der Bund insgesamt 125 Millionen Euro an Krediten für die Entwicklung der Dornier 328 zur Verfügung.

Komplette Montage soll in Schkeuditz sein

Das Propellerflugzeug soll bis zu 39 Sitzplätze haben – und damit eine Marktlücke füllen. Im Jahr 2005 wurde die alte Do 328 ausgemustert, bei der geplanten Neuauflage soll die Kabine vergrößert werden, aus bisher maximal 33 Sitzen sollen nun 39 werden. Bei einer Vorstellung der D328Neu im Rahmen der Luftfahrtkonferenz im vergangenen Jahr am Schkeuditzer Flughafen liebäugelten die Investoren sogar mit einem elektrischen Antrieb – im zweiten Schritt. Zunächst liege der Fokus auf der Entwicklung einer Turboprop-Maschine. Die Idee, auf Turbinen umzustellen, sei verworfen worden. „Die Teile sollen weitgehend angeliefert werden“, meinte Bergner. „Aber die gesamte Montage findet in Schkeuditz statt.“ Die Anzahl der produzierten Flugzeugen solle zwischen 40 und 60 pro Jahr liegen, so der Oberbürgermeister. „Das ist etwa eine Maschine pro Woche und wirklich eine erstaunliche Leistung.“

Neues Kapitel im sächsischen Flugzeugbau

In den 1950er Jahren gab es in Schkeuditz schonmal ein Reparaturwerk der damals staatlichen Luftfahrtindustrie. Allerdings hatte es keine lange Überlebensdauer, bereits 1961 wurde das Ende der Luftfahrtindustrie bekannt gegeben. Der Flugzeugbau fand zur damaligen Zeit ohnehin in Dresden statt. Mit dem Neubau der Dornier 328 könnte nun der Flugzeugbau in Sachsen ein neues Kapitel schreiben.

Von Linda Polenz