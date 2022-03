Schkeuditz

Insgesamt 175 Betroffene in der Post-Covid-Sprechstunde und etwa 45 Patienten in teilstationärer Behandlung – diese Bilanz zieht die sachsenweit erste Post-Covid-Ambulanz im Sächsischen Krankenhaus Altscherbitz nach einem Jahr. Das Interesse ist groß, auch über die Grenzen der Region hinaus.

Interesse auch überregional da

Es seien vor allem Frauen, die sich an die Post-Covid-Ambulanz in Altscherbitz wenden, heißt es aus der Klinik. Nur ein Viertel der Patienten seien demnach männlich. „Der Altersdurchschnitt liegt bei etwa 49 Jahren“, so Klinikum-Sprecherin Jana Göcke. Behandelt werden in erster Linie die Patientinnen und Patienten aus der Region. „Wir haben aber auch Anfragen aus Brandenburg oder Chemnitz“, so Göcke. „Das Interesse ist wirklich groß.“

Zunächst milder Verlauf ohne Krankenhausaufenthalt

Stefanie Fehre, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, ist von Anfang an zuständig für die Ambulanz. Sie bietet eine Spezial-Sprechstunde an, zu der sich all jene Genesene anmelden können, die auch drei Monate nach der Corona-Infektion noch immer unter Beschwerden leiden. „Fast alle Betroffenen, die Kontakt zu uns aufnehmen, berichten über einen milden bis mittelschweren Verlauf der Infektion“, sagt sie. Der Anteil derer, die nach einem Aufenthalt auf der Intensivstation unter einer Posttraumatischen Belastungsstörung leiden, sei verschwindend gering. Und es seien auch nicht Angststörungen oder Depression, über die Betroffene klagen. Die Patienten hätten vielmehr Symptome, die mit einem chronischen Fatigue-Syndrom vergleichbar sind. „Das äußert sich in anhaltender körperlicher und geistiger Erschöpfung mit daraus resultierender Leistungsminderung“, so Fehre. „Auch Konzentrations-, Gedächtnis- und Wortfindungsstörungen sowie Schlafprobleme sind sehr häufige Beschwerden.“

Auch tagesklinische Therapie möglich

Wer unter Post-Covid leidet, kann in der Psychiatrischen Institutsambulanz Altscherbitz einen Termin vereinbaren. „Die meisten wünschen eine Beratung bei uns“, erklärt Fehre. Gemeinsam mit Psychologen, Sozialarbeitern und Spezialisten werde dann der individuelle Behandlungsbedarf geklärt. Neben der Sprechstunde stehen in Altscherbitz seit Ende Mai insgesamt sechs Plätze für eine tagesklinische Therapie zur Verfügung. Für die Gesamtdauer von vier Wochen werden die Patienten intensiv von einem Team aus Spezialisten betreut. „Die Betroffenen sind froh, eine Anlaufstelle gefunden zu haben, wo die Beschwerden ernst genommen werden“, sagt Fehre. „Bisher gibt es aber noch immer keine kurativen Behandlungsformen für das Post-Covid-Syndrom.“

Nähere Infos gibt es unter der Telefon 034204 874030 und im Internet unter www.skh-altscherbitz.sachsen.de.

Von Linda Polenz