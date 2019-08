Schkeuditz

Die Volkshochschule Nordsachsen ( VHS) startet mit einem breiten Angebot an neuen und bewährten Kursen auch in Schkeuditz ins neue Schuljahr. So beginnen im Laufe des September sechs Englischkurse verschiedenster Niveaustufen, die je nach Wissenstand gebucht werden können.

Junge VHS mit speziellen Kursen

Ab 9. September beginnt ein Englisch-Kurs für alle, die bereits Vorkenntnisse und schon tagsüber Zeit fürs Sprachenlernen haben. Denn: Anders als bei den meisten anderen VHS-Kursen beginnt dieser am Mittag. Wer seine Spanisch-Kenntnisse verbessern möchte, kann je nach Sprachniveau den Spanisch-Aufbaukurs ab nächsten Dienstag oder den Grundkurs ab nächstem Donnerstag buchen. Neben den Kursen für Erwachsene gibt es unter der Rubrik „Junge VHS“ auch einen Spanisch-Kurs für Schüler, er soll am 30. August beginnen. Alle Spanisch-Kurse sind noch auf der Suche nach Mitstreitern.

Yoga und orientalischer Tanz

Wer nach der Sommerpause körperlich aktiv werden – oder bleiben – möchte, kann aus verschiedenen Gesundheitskursen wählen: „Herz aktiv – Ganzkörpertraining für Herz und Kreislauf“, Start ist am 3. September. Hatha Yoga für Einsteiger und Orientalischer Tanz starten jeweils am 2. September, zudem gibt es für ältere Teilnehmer den Kurs „Fit im Alltag – Anregungen für mehr körperliche Betätigung“ ab 19. September. Tags darauf findet ein Schnupperkurs Qigong statt – ein neues Angebot, das bei Gefallen dann auch als Kurs gebucht werden kann.

Noch freie Plätze

Für alle genannten Kurse gibt es noch freie Plätze. Da die Kurse nur bei ausreichender Teilnehmerzahl stattfinden können, ist eine Anmeldung unter der Telefonnummer 034204 700 696 oder unter der Webadresse www.vhs-nordsachsen.de erforderlich. Auf der Webseite ist das vollständige Programm der VHS für das neue Semester zu finden. Als Druckversion liegt das Programmheft im Bürgeramt, in der Stadtbibliothek sowie dem Schkeuditzer Astro-Zentrum aus.

Von Linda Polenz