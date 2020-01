Quelle des Ölfilms auf der Weißen Elster gefunden

Schkeuditz

Mehrere Stunden lang versuchte die Feuerwehr am Sonntag einen Ölfilm auf der Weißen Elster einzudämmen. Die Quelle blieb zunächst unklar, konnte aber schließlich in einem alten Fabrikgebäude gefunden werden. Von dort war das Öl über die Kanalisation in die Weiße Elster gelangt.

Öl tritt aus Industriemotorblock aus

In dem alten Fabrikgebäude finden derzeit nach Polizei-Informationen Entkernungs- und Abbrucharbeiten statt. Unter anderem war ein großer Industriemotorblock abgebaut und in einem Container abgestellt worden. Aus diesem trat Öl aus, lief aus dem Container und gelangte über die Kanalisation in die Weiße Elster.

Noch am Sonntag konnte der Zufluss über die Kanalisation abgedichtet werden. Die Beseitigung des durch Ölsperren eingedämmten Öls soll durch die zuständigen Behörden am Montag erfolgen.

Von RND/pb