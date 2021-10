Hayna

Mehr als 100 Teilnehmer gingen am Wochenende beim 48. Skirollerlauf der TSG Schkeuditz in Hayna an den Start. Es wurde ein ganz besonderes Rennen. Denn nach zwei Jahren konnte es erstmals wieder stattfinden – und das dazu noch bei schönstem Herbstwetter.

Riesenfreunde auch bei den Schkeuditzer Geschwistern Maria (14) und Elisa Fillo (10). Beide hatten den Wettkampf schon lange herbeigesehnt, weil sie so wieder Freunde von anderen Vereinen treffen und sich mit ihnen sportlich messen konnten. „Das haben wir in den letzten Monaten vermisst“, sagten sie.

106 Läufer, 21 Vereine, 13 Altersklassen

Genau 106 Läuferinnen und Läufer aus 21 Vereinen, darunter TSG Leuna, SV Trebsen, SV Liebertwolkwitz, TSG Ruhla/WSC 07, SC DHfK Leipzig, PSF Zittau, SC Norweger Annaberg und SV Grünberg, waren am Wochenende an den Schladitzer See gekommen. In 13 Altersklassen von acht bis 61 Jahren kämpften sie bei Rennen über 1,5 bis 21,4 Kilometer rund um die Haynaer Schafshöhe um die beste Zeiten. Die Schnellsten erreichten bis zu 60 Stundenkilometer.

Zur Galerie Mehr als 100 Teilnehmer gingen am Wochenende beim 48. Skirollerlauf der TSG Schkeuditz rings um die Haynaer Schafshöhe an den Start.

Der Schkeuditzer Oberbürgermeister Rayk Bergner ließ es sich nicht nehmen, die ersten Starts selber durchzuführen. Ganz besonders bedankten sich die Ausrichter des Rennens bei Strabag-Geschäftsführer Sven Brosge und seiner Mitarbeiterin Gabriele Jeske. Das Unternehmen hatte nicht nur das Betriebsgelände, sondern auch Sanitäreinrichtungen und Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt und die Streckenabsperrungen kostenlos übernommen.

Von Michael Stohmeyer