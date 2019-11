Rambazamba in Radefeld

Schkeuditz

Am Wochenende wurde in Radefeld zum zwölften Mal die alljährliche Kirmes gefeiert. Los ging es am Sonnabend mit einen festlichen Kirmes-Konzert verschiedener Chöre in der Kirche zu Radefeld. Pünktlich zum Kinderfest am Sonntag lachte die Sonne vom Himmel.

Traditionell trafen sich auch die Fans der legendären Seifenkisten, um ihre – meist selbst gebauten – Fahrzeuge allen zu zeigen. Auf einer Strecke von 120 Metern ging es dann nicht nur um Schönheit sondern auch um Schnelligkeit. Nicht ohne Grund hatte der neunjährige Niklas Bransdorf aus Glesien einen Mopedzylinder an sein Fahrzeug gebaut. Das brachte ihm mit 23,4 Sekunden den dritten Platz. Der erste Platz ging an Julien Neßler aus Radefeld mit seinem „Benz“. er schaffte die Strecke in 22,5 Sekunden.

Besonderes Highlight: Die Aufführung der Tanzgruppen des Radefelder Sportvereins. Sie hatten extra für die Kirmes Tänze einstudiert. „Ein sehr familienfreundliches Fest“, befanden Philipp und Stefanie Schuster aus Wolteritz. „Der Sportverein hat sich hier sehr viel Mühe gegeben.“

Von Michael Strohmeyer