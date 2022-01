Rathaus Schkeuditz kann energetisch saniert werden

Schkeuditz

Aufatmen in Schkeuditz: Wie Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU) berichtet, sei in diesen Tagen der Fördermittelbescheid zur energetischen Sanierung des Rathauses eingegangen. „Dann kann es jetzt endlich losgehen“, sagt er. Der Stadtrat hatte den Beschluss über die nötigen Eigenmittel bereits Ende 2020 gefasst.

Fenster sollen erneuert werden

Geplant sei es unter anderem, die Decken auf dem Boden und im Keller zu dämmen und die Fenster ringsum zu erneuern – auch die historischen des Ratssaals. „Allerdings wird es bei denen etwas aufwändiger als bei den anderen“, erklärt Stadtsprecher Helge Fischer. „Saniert werden aber natürlich alle.“

90 Prozent Fördermittel

Losgehen soll es voraussichtlich noch in diesem Jahr. „Es sind 90 Prozent Fördermittel unter Vorbehalt zugesagt“, so Fischer. Unter Vorbehalt, weil die Stadt noch einmal nacharbeiten und Unterlagen nachreichen muss. „Sobald das dann durch ist, werden wir die entsprechenden Ausschreibungen machen.“ Und dann müsse versucht werden, die nötigen Fachfirmen zu finden. „Wir sind aber zuversichtlich, dass wir dieses Jahr starten können“, so Fischer.

23 Prozent des Energiebedarfs sollen eingespart werden

Die Maßnahme kostet insgesamt 1,3 Millionen Euro. „Wir wollen damit etwas für die Zukunft tun“, so Fischer. Allerdings bremst er mit einem Augenzwinkern auch zu hohe Erwartungen: „Ein Energiehaus wird unser Rathaus wohl nicht werden.“ Laut einem aus dem Jahr 2012 vorliegenden Energiebericht können mit den Maßnahmen bis zu 23 Prozent des im Rathaus anfallenden Wärmeenergiebedarfs eingespart werden. Und das Ganze hätte noch einen Nebeneffekt: Mit der Sanierung soll der sommerliche Wärmeschutz auf der Südseite verbessert werden – um für ein besseres Raumklima für die Mitarbeiter zu sorgen.

Von Linda Polenz