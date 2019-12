Riesenstollen zum Schkeuditzer Weihnachtsmarkt

Schkeuditz

Der Aufbau ist in vollem Gange, am Freitag um 16 Uhr wird er eröffnet: der Schkeuditzer Weihnachtsmarkt. Nach zwei Jahren lässt sich zwar noch nicht von einer Tradition sprechen, bisher ist der Markt allerdings mit jedem Jahr stetig gewachsen. Dieses Mal sind alle Stellplätze im ehemaligen Straßenbahndepot ausgebucht.

Eröffnung mit Anschnitt des Riesenstollens

Ein Fassanstich wäre in diesen Tagen etwas unpassend, daher wird Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) den Markt mit dem Schnitt in den Riesenstollen um 16.30 Uhr eröffnen. Bis Sonntag wechseln sich Bühnenprogramm und Markttreiben im und ums alte Straßenbahndepot ab. Der Verkauf des zwei Meter langen Stollens soll Geld für die Albanuskirche einbringen, zur Sanierung werden noch dringend Spenden gebraucht.

Alle Stände sind ausgebucht

„In diesem Jahr nutzen wir die Außenflächen für das Essensangebot“, erklärt Mitorganisator Alexander Jäger. Im Depot gibt es 25 verschiedene Stände, von Freitag bis Sonntag werde das Angebot an einigen gewechselt. „Der Unterschied zu Leipzig: Unser Weihnachtsmarkt ist nicht absolut konsumorientiert ist“, erklärt der OBM. „Bei uns werden die Besucher noch überrascht, wenn sie auf den Markt kommen.“ In Leipzig sei schon vorher klar, wer wo steht. „Hier sind die Vereine und die Kirche eingebunden, und es wird ein sehenswertes Kulturprogramm geboten“, sagt Bergner.

Drei Leute organisieren den Markt

Die Vereine seien genauso wichtig wie die Stände, meint Stadtwerke-Chef Ingolf Gutsche. Er und sein Team haben die Federführung bei der Organisation des Spektakels, insgesamt besteht das Orga-Team aus drei Leuten. „Da steckt sehr viel Arbeit dahinter“, sagt der dritte Organisator Andreas Guhde. Vor zwei Jahren fand der erste Weihnachtsmarkt statt, damals noch in kleinem Rahmen. „Je größer das wird, desto aufwändiger wird es natürlich auch.“

Lokale Händler, Vereine und Schulen eingebunden

Für Sammler haben die Stadtwerke in diesem Jahr ein besonderes Highlight: Erstmals gibt es bedruckte Tassen für die Feuerzangenbowle. Wichtig für alle Besucher: Der Eingang ist von der Teichstraße, gegenüber der Feuerwehr. Wegen der zahlreichen auswärtigen Besucher gibt es diesmal erstmals eine Beschilderung. Geblieben ist die Zusammenarbeit mit den lokalen Händlern. „Wir möchten, dass sich die Menschen hier vor Ort am Weihnachtsmarkt beteiligen“, so Gutsche. „Und das ist uns wieder sehr gut gelungen.“ So gebe es unter anderem einen Zinngießer und allerlei anderes Handwerk.

Hier ist der große Überblick zu den Weihnachtsmärkten in der Region Leipzig.

Von Linda Polenz