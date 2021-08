Schkeuditz

Wenn in Glesien Dorffest gefeiert wird, dann ist in Glesien auch das ganze Dorf auf den Beinen. Zumindest haben Besucher den Eindruck, denn der Veranstaltungsort im Hof der Pflanzenproduktion GbR war dicht gefüllt. Aber auch Besucher aus Schkeuditz, benachbarten Ortsteilen sowie aus Wiedemar und der Region waren gekommen. Familien pilgerten von Stand zu Stand, die Kinder nutzten die vielen Spiel- und Mitmach-Angebote. Auch die Speisen und Getränke wurden nicht verschmäht. Unter den fachkundigen Augen nicht nur von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Glesien stachen Oberbürgermeister Rayk Bergner und Ortsvorsteher Chris Bageritz gemeinsam das obligatorische Fass Freibier an. Nach zwei Schlägen Bergners, der selbst Glesiener ist, floss der Gerstensaft. Er dankte allen Engagierten und Sponsoren, die dieses zweitägige Fest wieder ermöglicht hatten. Dabei bezog er die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr ausdrücklich mit ein und warb sogar darum, mit in ihre Reihen einzutreten.

Fachsimpeln über Technik

Während sich die einen mit Produkten vom Imker oder Töpfer eindeckten, lauschten andere den Klängen der Schenkenberger Blasmusikanten oder begleiteten ihre Kinder an den Schminktisch. Wieder andere vergnügten sich beim Hähne-Wettkrähen und hatten dort ihren Spaß. Dank einer Oldtimer-und Landtechnikschau gab es für Technik-Begeisterte genügend Gründe, um über die Vorzüge der ausgestellten Exponate zu fachsimpeln. Allerdings schlugen beim Rübenroder Tiger auch Kinderherzen höher, denn die Kleinen durften mit ihren Papis auch schon mal in den Fahrersitz dieser leistungsstärksten Erntemaschine für Zuckerrüben klettern. So wie der dreijährige Jonas mit Vater Jens Richter aus Zaasch bei Delitzsch. Beiden erklärte Experte Steffen Bernt von der Glesiener Pflanzenproduktion, dass der Rübenroder über 786 PS verfügt und pro Stunde drei Hektar bearbeiten kann.

Der Rübenroder Tiger faszinierte. Quelle: Michael Strohmeyer

Regenvariante im Gerätehaus

Bei der Oldtimer-Schau waren vom Wartburg 311 über einen Saporoshez 968 bis hin zum Moped Simson SR 1 sowie dem Behindertenfahrzeug Krause Duo jede Menge Fahrzeuge aus alten Zeiten zu sehen. Auch eine „Ente“, ein alter Citroen, zog die Blicke auf sich. Das Interesse freute den Glesiener Lothar Braunsdorf vom Verein zur Erhaltung alter Fahrzeuge. „Ich bin leidenschaftlicher Oldtimerfan und zeige hier meinen Wartburg 311. Meine Fahrerlaubnis habe ich auch schon über 50 Jahre“, sagte er. Während der Sonnabend noch recht sonnig war, spielte das Wetter tags darauf nicht mehr so richtig mit. Doch die Feuerwehr hatte eine Regenvariante in petto und räumte ihre Wache leer, so dass sich Gäste dann dort in Ruhe Bratwurst, Kuchen, Kaffee oder Bier schmecken lassen konnten.

