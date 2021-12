Saale-Elster-Kanal ab Leipzig: Radweg soll kommen

Leipzig

„Endlich!“ – werden viele Radfahrerinnen und Radfahrer jubilierend ausrufen: Der Saale-Elster-Kanal-Radweg soll in Angriff genommen werden. Das hat die Spitze der Leipziger Stadtverwaltung entschieden. Auf Vorschlag von Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Die Linke) fasste sie den Grundsatzbeschluss zum Bau des ersten Abschnitts. Den hierfür notwendigen Planungsbeschluss soll die Ratsversammlung im Februar nächsten Jahres absegnen.

„Ein in dieser Dimension einmaliges Projekt“

Laut Stadtverwaltung soll für Pendler, Tagesausflügler und Touristen eine 11,4 Kilometer lange Verbindung entstehen, die das bereits vorhandene Radwegenetz ergänzt und die Städte und Gemeinden der Region noch enger miteinander vernetzt. „Ein in dieser Dimension einmaliges Projekt“, findet Bürgermeister Rosenthal. 4,4 Kilometer des Weges verlaufen auf Leipziger Gemarkung. Die Städte Schkeuditz und Leuna mischen mit 3,3 beziehungsweise 3,7 Kilometern Strecke ebenfalls mit. Entlang des Kanalabschnitts vom Lindenauer Hafen in Leipzig bis nach Zschöchergen in Sachsen-Anhalt solle der Weg auf einer Uferseite eine Asphaltdeckschicht erhalten „und somit für den Fuß- und insbesondere den Radverkehr attraktiv werden“, teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Der länderübergreifende Saale-Elster-Kanal-Radweg sei „eine Schlüsselmaßnahme“ des Saale-Elster-Kanal-Projekts und solle als „Bindeglied und Impuls die Regionalentwicklung im Raum Leipzig–Halle entscheidend vorantreiben“. Mit dem nun erfolgten Leipziger Grundsatzbeschluss könne die Unterzeichnung von Verträgen zwischen den kommunalen Partnern sowie mit der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) angegangen werden, hieß es weiter.

Bundesverwaltung beteiligt sich zu 90 Prozent an den Kosten

Die Stadt Schkeuditz hatte bereits im Oktober dieses Jahres einen einstimmigen Beschluss zum Bau des Radweges gefasst, die Stadt Leuna will Anfang 2022 nachziehen. Nach dem erwarteten Planungsbeschluss aus Leipzig sollen die Projektsteuerung und die Planung ausgeschrieben werden, sodass bei einer geschätzten Bauzeit von rund 36 Monaten im Jahr 2025 mit der Fertigstellung des 11,4 Kilometer langen Streckenabschnitts zu rechnen ist.

Der Saale-Elster-Kanal ist eine Bundeswasserstraße, die gemeinsam mit den am Ufer verlaufenden Betriebswegen der WSV gehört. Diese Bundesverwaltung beteiligt sich an der Projektsteuerung, der Planung und dem Bau – und finanziert das rund 4,3 Millionen Euro umfassende Radwegeprojekt auf seiner kompletten Länge zu 90 Prozent. Die übrigen 10 Prozent würden durch die drei beteiligten Kommunen Leipzig, Schkeuditz und Leuna gedeckt, informierte das Rathaus.

Von dom