Feuerwehr rettet trächtiges Schaf bei Leipzig aus der Luppe

Gegen 20.45 Uhr am Freitagabend wurde die Feuerwehr zu einer Tierrettung an der Luppe im äußersten Leipziger Nordwesten gerufen. Nahe der Domholzschänke im Auwald war ein trächtiges Schaf in den Fluss gefallen und kam nicht mehr alleine heraus.

Feuerwehrmann Steffen Bernt holte gemeinsam mit weiteren Kameraden das Tier aus dem Wasser. Wie sich herausstellte, stand das Schaf kurz vor einer Geburt und war sehr geschwächt. Unter telefonischer Anleitung einer angehenden Tierärztin, die ebenfalls in der Feuerwehr ehrenamtlich ihren Dienst tut, brachten die Einsatzkräfte das Lamm zur Welt. Das Jungtier überlebte die Geburt jedoch nicht.

Nach Eintreffen des Schäfers kümmerte sich dieser über das Mutterschaf und bedankte sich bei den Kameraden. Auch wenn der Verlust schmerze, könne so etwas immer wieder vorkommen, hieß es. Die Herde von rund 700 Schafe und 500 Neugeborenen werde stündlich überprüft, auch die Umzäunung am Wasser und am Luppedamm. Wie das Tier in den Fluss geriet, blieb offen.

