Schkeuditz

Eigentlich wollte die neue Schkeuditzer Fracht-Airline Cargo Logic Germany (CLG) schon vor Monaten abheben. Doch die nötige Genehmigung durch das Luftfahrtbundesamt zog sich immer weiter hin. Jetzt können die beiden Boeing 737, die seit Monaten am Flughafen auf ihren ersten Einsatz warten, wohl tatsächlich abheben: Das Luftfahrtbundesamt hat die monatelange Prüfung des Antrags der neuen Airline nun abgeschlossen und dem Bundesverkehrsminister zur Unterzeichnung vorgelegt.

„Das liegt bei mir auf dem Tisch“, sagte Minister Andreas Scheuer (CSU) der LVZ am Mittwoch am Rande der Nationalen Luftfahrtkonferenz am Flughafen Leipzig/Halle. Vor der Genehmigung wolle er nun aber noch mit Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) reden, fügte Scheuer hinzu. Nach LVZ-Informationen soll die Genehmigung aber noch in diesem Monat erteilt werden. Im September könnte CLG dann den Betrieb aufnehmen.

Erstflug wurde seit Februar immer wieder verschoben

Eigentlich wollte die neue Schkeuditzer Fracht-Airline, die zum russischen Antonow-Betreiber Volga-Dnepr gehört, schon Mitte Februar an den Start gehen. Das erste Flugzeug wurde schonim Januar nach Schkeuditz gebracht, das zweite folgte wenig später. Doch die Genehmigung durch das Luftfahrtbundesamt in Braunschweig zog sich immer länger hin, der Termin wurde immer wieder verschoben.

Zuletzt hatte der Chef der neuen Airline, Ulrich Ogiermann, von einem Start im Juli gesprochen. Doch auch dieser Termin konnte nicht gehalten werden.In der vergangen Woche hatte es noch geheißen, die Sache liege weiter beim Luftfahrtbundesamt in Braunschweig, Minister Scheuer, der da noch im Urlaub war, lag noch nicht vor, was er hätte unterschreiben können, berichtete das Branchenportal „Cargo Forwarder Global“ vergangene Woche.

Bereits 15 Piloten angeheuert

Technisch könne man sofort loslegen, hatte Ogiermann bereits im Juni erklört: Für die beiden bereits in Schkeuditz wartenden Flugzeuge wurden inzwischen 15 Piloten angeheuert, „die nur drauf warten, endlich Gas zu geben und die Motoren anzuwerfen“, so der Airline-Chef. Und noch in diesem Jahr soll eine dritte Boeing 737 nach Schkeuditz kommen, zwei weitere dann 2020.

Die neue Airline will dann als einer der ersten Mieter in die neue Cargo City Nord einziehen, die der Airport bis Ende 2022 direkt neben dem Wartungshangar von Volga-Dnepr hochziehen will. Dort sollen die Maschinen dann auch be- und entladen werden, die Wartung erfolgt in dem Hangar der russischen Mutter, der ebenfalls erweitert wird.

Schkeuditz profitiert vom Brexit

Grund für die Ansiedlung von Cargo Logic in Schkeuditz ist nicht zuletzt der Brexit: Denn bisher sitzt Cargo Logic in London. 2015 hatte Volga-Dnepr die Tochter dort an den Start geschickt. Wegen des bevorstehenden Austritts Großbritanniens aus der EU wurde nuneine neue Basis in der Europäischen Union gesucht. Komplett verlegt wird die britische Tochter aber nicht. Vielmehr handelt es sich bei der Cargo Logic Germany um eine neue Schwester-Airline. Auch die bisher in London stationierten Boeing 747 bleiben dort. Für Schkeuditz wurden kleinere Boeing 737 geleast.

Von Frank Johannsen