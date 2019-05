Schkeuditz

In Schkeuditz kämpfen am Sonntag 80 Kandidaten auf sechs Listen um die 22 Plätze im Stadtrat. Die LVZ hat in Vorbereitung auf die Wahl an alle Parteien und Vereinigungen, die zugelassen wurden, die Frage gestellt, warum die Schkeuditzer ausgerechnet sie wählen sollen. Wer die Frage beantwortet, war ihnen freigestellt.

Thomas Knauf, Freie Wähler: Die Freien Wähler werden sich dafür einsetzen, dass die Bürgerinnen und Bürger von der Entwicklung in der Stadt profitieren, so dass in allen Stadt- und Ortsteilen die Lebensqualität erhalten bzw. verbessert wird. Die Freien Wähler setzen sich für die Belange der Bürgerinnen und Bürger ohne Parteiinteressen in den Stadt- und Ortsteilen ein. Besondere Schwerpunkte dabei sind: Stärkung der Infrastruktur zur Stärkung der Wirtschaftskraft und Beschleunigung der Gewerbe- und Industrieansiedlungen aber im Einklang mit Mensch und Natur, Entlastung der Ortstraßen vom überörtlichen Verkehr – Verbesserung des ÖPNV, Weiterentwicklung der Kita-, Schul- und Bildungsangebote – Umsetzung DigitalPakt Schule, Verbesserung der Radwege sowie deren Vernetzung im Zusammenhang mit der Entwicklung zu einem sanften Tourismus, verbesserter Lärmschutz an Flughafen und Deutscher Bahn auch bei zukünftigen Entwicklungen zur Erhaltung und Verbesserung der Wohnqualität, Sachpolitik statt Luftschlösser, sichtbare Polizeipräsenz in den Stadt- und Ortsteilen.

Katrin Gurt, CDU: Seit elf Jahren in Schkeuditz lebend, möchte ich den frischen Wind des neuen Oberbürgermeisters unterstützen. Ich sehe eine sehr nachdenklich stimmende Tendenz, die in allen Bereichen der Gesellschaft zu beobachten ist und die auch für Schkeuditz zutrifft: eine ungesunde Anpassungsfähigkeit und das Desinteresse vieler Bürger (und leider auch Politiker), die meinen, wenn man nicht aneckt, kommt man im Leben weiter. Diesem Biedermeierdasein möchte ich entgegenwirken und mich selbst im Stadtrat für Schkeuditz positionieren, auch in dem Wissen darum, dass man es nicht allen recht machen kann und für eigene Überzeugungen Kritik einstecken muss. Dabei geht es mir in Schkeuditz unter anderem um die dringende und schnelle Erweiterung von Kindergarteneinrichtungen, die Unterstützung des Baus eines Schwimmbades, die weitere Belebung der Innenstadt, die Unterstützung von Vereinen und eine kräftige Stimme bei Neuerungen, die die Modernität unserer Stadt zeigen. Ich möchte nicht die Frauenquote erfüllen, aber als Frau gern meinen weiblichen, manchmal vielleicht anderen Blick mit einbringen.

Reiner Ehnert, Die Linke: Es wird meist vergessen, dass die Umsetzung der in den Wahlprogrammen formulierten kommunalen Vorhaben von übergeordneten Gesetzen, Verwaltungsvorschriften und finanziellen Mitteln abhängig ist. Nur gemeinsam, über Parteigrenzen hinweg können realistische Entscheidungen zum Wohle der Bürger getroffen werden. So konnte z.B. initiiert durch uns, gemeinsam mit anderen Fraktionen die Straßenausbausatzung abgeschaft werden. Wir möchten eine weitere Stabilisierung unserer kommunalen Wohnungsgesellschaft, damit es in Schkeuditz bezahlbaren Wohnraum gibt. Wir fordern, dass das Versprechen, in Schkeuditz ein Bürgerbüro der Kreisverwaltung einzurichten, umgesetzt wird. Für die Sperrmüllentsorgung und zur Entsorgung der Mülltonnen in Stichstraßen muss mit der Kreisverwaltung nach einer bürgerfreundlicheren Lösung gesucht werden. Wie bisher unterstützen wir alle Aktivitäten, die dem Schutz der Menschen vor schädlichen Umwelteinflüssen dienen. Auch im neu zu wählenden Stadtrat möchten wir für unsere Bürgerinnen und Bürger eine politische Vertretung sein.

Monja Schwab, SPD: Fünf sehr konstruktive Jahre im Stadtrat liegen hinter uns. Wir sehen als Erfolge unserer Politik unter anderem die Verhinderung der nächtlichen Triebwerksprobeläufe, den Erhalt und den Ausbau unseres Gymnasiums, den Schulhausbau in Dölzig, die Verhinderung der Bebauung im ökologisch enorm wichtigen Bereich der Frischluftschneise Puschkinstraße, Verhinderung des ökologisch und wirtschaftlich unsinnigen Autohofes zur Nähe Freiroda, die Etablierung eines „Europafestes“, die Fokussierung auf mehr Lebensqualität in und für Schkeuditz, die zunehmende Betonung touristischer Potenziale. Die Petition „LKW-Verbot über zwölf Tonnen durch unsere Innenstadt“ bearbeiten wir auch weiterhin. Für die nächsten Jahre stehen wir für: keine inhaltlich unsicheren Versprechen, die Ermunterung zur Planung einer genossenschaftlich organisierten Schwimmhalle nach Seelzer Vorbild, die Zusicherung, nicht Interessensvertreter einzelner Gruppen zu sein, mehr Dienstleistungen des Landratsamtes in Schkeuditz.

Oliver Gossel, B90/Grüne: Als grüne Fraktion haben wir in den letzten 5 Jahren viele Themen erstmals offen und kritisch angesprochen, die von den anderen Fraktionen eher „durchgewunken“ worden wären. Das akute Problem der zu hohen Lärm- und Schadstoffbelastungen in unserer Stadt werden wir weiter kritisch thematisieren. Wir möchten im Sinne der Schkeuditzer agieren und nicht für die Interessen der großen Logistikfirmen missbraucht werden. Die Förderung regionaler Firmen (Frischemarkt am Samstag) möchten wir ebenso verbessern, wie eine kinderärztliche Versorgung und eine sinnvolle Jugendarbeit. Wir setzen uns für mehr Grün in unser Stadt ein, das bedeutet zusätzliche Baumpflanzungen, Blühwiesen für Bienen und andere Insekten und sind gegen Flächenversiegelungen für zusätzliche Einkaufsmärkte. Geben Sie unserer Liste Ihre drei Stimmen, damit schnelle und angenehme Radwegeverbindungen geschaffen werden, Jung und Alt gut in unserer Stadt leben können, in der Toleranz und Freundlichkeit den Alltag bestimmen wird.

Rainer Haase, FDP: Ich bin bereits seit 2010 als Stadtrat für Sie tätig. Wir möchten für die Umsetzung unserer Visionen mehr Mandate im Stadtrat erreichen, deswegen treten neben mir noch viele weitere stadtbekannte und motivierte Gesichter für die FDP an, die ein großes Interesse an Kommunalpolitik und einem guten Leben für alle in Schkeuditz haben. Dazu gehört unter anderem, dass das Polizeirevier erhalten bleibt. Sicherheit muss mehr als eine Statistik sein. Wir haben auch Ideen, wie wir die Stadt lebendiger machen. Erstens: Schkeuditz braucht eine echte Schwimmhalle, nicht nur eine fixe Wahlkampfidee. Wir setzen uns aktiv mit entsprechenden Anträgen dafür ein. Zweitens: mehr Freizeitmöglichkeiten, in dem das Straßenbahndepot für noch mehr Veranstaltungen genutzt wird. Drittens: Mehr Parkplätze ohne Zeitbegrenzung in der Innenstadt? Die Lösung: Park + Ride mit Unterstützung durch ein Parksystem. Stadtrat zu sein bedeutet aber auch parteiübergreifend Entscheidungen zum Wohle der Schkeuditzer zu treffen.

Von Linda Polenz