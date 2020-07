Schkeuditz

Genau 56 Abiturienten bekamen am Gymnasium Schkeuditz in diesem Jahr ihre Zeugnisse. Zum letzten Mal wurden sie von Schulleiter Thomas Schönfeld begrüßt. Und trotzdem war diese Zeugnisausgabe anders als gewohnt.

Zur Galerie Insgesamt 56 Abiturienten bekamen am Gymnasium Schkeuditz ihre Zeugnisse. Auf Grund der Corona-Schutzverordnung musste die Übergabe in drei Etappen in der Mensa stattfinden.

Wegen der Corona-Schutzverordnung fand die Übergabe der Zeugnisse in drei Durchgängen in der Schulmensa statt – um den geforderten Abstand einhalten zu können. Während sich die Jahrgänge im Normalfall noch ein letztes Mal in den Armen liegen, war das wegen der Abstandsregeln diesmal nicht möglich.

Anzeige

Bester Schüler mit Durchschnitt von 1,3

Auszeichnungen gab es trotzdem: Bester Abiturient und Gewinner des Mathematikpreises wurde mit einem Durchschnitt von 1,3 Lennard Apel. Der Schulpreis, gestiftet von den Lehrern des Gymnasiums und den Stadtwerken Schkeuditz, ging an Tim Schatz aus Dölzig, der bei seiner eigenen Zeugnisausgabe Licht- und Tonmeister war. Grußworte kamen per Videobotschaft unter anderem von Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU). Mit einer Gestern-Heute-Morgen-Show wurden die Schülerinnen und Schüler nochmal an die Jahre am Gymnasium erinnert – und ein Blick in die Zukunft gewagt.

Von Linda Polenz