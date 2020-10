Schkeuditz: Azubis bauen Urnenanlage

Schkeuditz

Ein Job bei der Stadt ist langweilig und dröge? Die Azubis zum Garten- und Landschaftsbauer in Schkeuditz können das nicht bestätigen. In der ganzen Stadt unterwegs sind die Auszubildenden aus dem dritten Lehrjahr – derzeit arbeiten sie auf dem Papitzer Zentralfriedhof.

Eigenständige Umsetzung

Das Projekt umfasst für die beiden Azubis Michelle Keiter und Holm Weidemann den Bau einer Gemeinschaftsurnen-Anlage – vom korrekten Bestellen des benötigten Betons übers Abstecken der richtigen Höhen bis zur Begrünung. „Das setzen die Azubis völlig eigenständig um“, sagt René Fröhlich, Chef des Technischen Service Schkeuditz (TSS), der die Ausbildung der Garten- und Landschaftsbauer übernimmt. „Das ist eine Anforderung der Ausbildung.“ Im vergangenen Jahr haben die beiden bereits die Grünanlage um das Taubenhaus in Dölzig eigenständig gestaltet, inklusive der passenden Auswahl der Pflanzen.

Dreijährige Ausbildung

Drei Jahre dauert die Ausbildung zum Garten- und Landschaftsbauer, derzeit lernen beim TSS sechs Azubis in diesem Ausbildungsbereich, zwei pro Lehrjahr. Ausbildungsziel ist, dass die Gärtner am Ende nach Plänen eines Landschaftsarchitekten die Umwelt gestalten können. „Von der Pflege der Grünanlagen bis zum Bau von Einfassungen ist bei diesem Beruf alles dabei“, so Fröhlich. „Ein sehr vielfältiges Feld.“ Mitdenken und Einbringen seien ausdrücklich erwünscht.

Bei Eignung winkt Übernahme

„Wir brauchen Azubis in diesem Bereich“, erklärt Fröhlich, der auch in der Prüfungskommission für Gartenbaumeister sitzt. Bei guter Eignung sei auch eine Übernahme möglich, heißt es aus der Stadtverwaltung. „Wir setzen darauf, dass wir unseren Nachwuchs selbst ausbilden“, sagt Pressesprecher Helge Fischer. „Wir haben bisher nur gute Erfahrung mit den jungen Leuten gemacht. Sie sind mit viel Engagement und Einsatz bei der Sache.“

Von Linda Polenz