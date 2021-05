Schkeuditz

Es war Pfingsten 1921. Bauern aus Klein- und Großdölzig beschlossen, die getrennten Feuerwehren zusammenzulegen. Damals, als zum Löschen noch Pferde angespannt werden mussten. Der Geburtstag der noch heute bestehenden Feuerwehr in Dölzig. Zwar ist der kleine Ort längst nach Schkeuditz eingemeindet, die Feuerwehr gibt es aber immer noch.

Technik hat großen Sprung gemacht

Einer, der seit 1973 dabei ist, ist Lutz Bransdor. Insgesamt 34 Jahre war er Wehrleiter in Dölzig. Schon sein Urgroßvater war 1936 ein Dölziger Kamerad. „Seither hat sich natürlich viel verändert“, sagt Bransdor. „Die Technik hat einen großen Sprung gemacht. Das mitzuerleben, ist gigantisch.“ Natürlich stelle das die Kameraden auch vor Herausforderungen. „Wir müssen immer wieder schulen und geschult werden“, sagt der 61-Jährige. „Aber die moderne Technik ist auch eine große Erleichterung.“

Ausrückezeit liegt heute bei drei bis vier Minuten

Damals, als er bei der Feuerwehr angefangen hat, da gab es weder Piepser noch Handy. „Wir hatten zwei Sirenen im Ort: eine an der Schule und eine auf der Feuerwehr“, erinnert er sich. „Wenn die angingen, dann musste man schnell zur Feuerwehr rennen.“ Die meisten hätten damals weder Auto noch Fahrrad gehabt. „Allerdings waren da natürlich auch die Ausrückzeiten andere.“ Wenn die Dölziger Kameraden heute gebraucht werden, liegt die Ausrückezeit bei etwa drei bis höchstens vier Minuten. „Das ist ein Top-Wert“, wie Bransdorf, der noch immer stellvertretender Wehrleiter ist, erklärt. In diesem Jahr seien die Feuerwehrleute bereits 35 mal ausgerückt. „Wir helfen in jeder Notlage“, so der Dölziger. Durch die Lage in der Nähe des Flughafens, an der Autobahn A9 und direkt an zwei Bundesstraßen, sei viel zu tun. „Wir fragen da auch nicht lange nach“, sagt er. Was getan werden muss, das tun die Kameraden.

Party zum Geburtstag musste ausfallen

Eigentlich war für dieses Jahr eine große Party zum 100. Geburtstag geplant. Die musste coronabedingt ausfallen. Stattdessen gab es eine Jubiläumsübung, bei der die Kameradinnen und Kameraden gleich noch ein bisschen üben konnten: Eine eingeklemmte Person musste aus einem Fahrzeug befreit werden. Insgesamt 33 Kameraden sind in Dölzig aktiv, darunter sind auch drei Frauen. „Insgesamt sind wir 45 Mitglieder“, so Bransdor. Hinzu komme eine achtköpfige Jugendwehr. „Wir freuen uns, dass aus der Jugend jedes Jahr drei, vier Leute hier bleiben“, erklärt er.

Wunsch: Ein neues Löschfahrzeug

So wundert es nicht, dass vor zwei Jahren auch ein jüngerer Wehrleiter den Staffelstab übernommen hat: (31). Der hat auch noch ein paar Wünsche für die Zukunft. „Ein neues Löschfahrzeug oder Gerätefahrzeug wäre toll. Das ältere von zwei Löschfahrzeugen vom Typ LF 16/TS aus dem Baujahr 1989 hat schon einige Kilometer runter und hätte eigentlich schon ein Oldtimerkennzeichen“, sagt er lachend. „In erster Linie wünschen wir uns aber, möglichst wenig ausrücken zu müssen. Aber wenn wir gebraucht werden, sind wir natürlich da.“

Von Linda Polenz