Schkeuditz

Da kommt einiges an Arbeit auf den Heimatverein Dölzig zu: Jüngst erhielten die Ehrenamtlichen eine Förderung in Höhe von 2000 Euro vom Delitzscher Land und wollen damit in Zusammenarbeit mit dem Jugendklub das Umfeld der sagenumwobenen Gauchelquelle hübsch machen. Bis Ostern soll alles fertig sein.

Touristen kommen zur Quelle

Dann sollen an der Quelle Osterglocken blühen, soll ein Schmuckbogen über der Quelle gespannt sein. Zudem werden Umfassung und Geländer aufgehübscht. „Die Erhaltung und Verschönerung der Gauchelquelle ist ein kultureller Beitrag zu unserer Geschichte im Delitzscher Land und im Besonderen in Dölzig“, heißt es im Projektbogen ans Delitzscher Land. „Des Weiteren wird damit die touristische Attraktivität der Region aufgewertet.“ Denn: Mittlerweile sind auch Touristen auf die Dölziger Attraktion aufmerksam geworden und pilgern zur Quelle.

Wünsche gehen in Erfüllung

Der Legende nach kommt jeder, der aus der Gauchelquelle trinkt, immer wieder nach Dölzig zurück. Und die Dölziger selbst haben sich nachts das Osterwasser aus der Quelle geholt, durften auf dem Weg kein Wort sprechen, dann gingen ihre Wünsche in Erfüllung. „Deshalb hat das Osterfest eine besondere Bedeutung im Zusammenhang mit der Gauchel“, erklärt Heimatvereinschefin Rosemarie Tauchnitz. Alljährlich trifft sich halb Dölzig zu Osterfeuer und Osterfest an der Quelle – wenn nicht gerade Corona-Beschränkungen ein solches Zusammenkommen verhindern. „Wir wissen nicht, ob es im nächsten Jahr stattfinden kann“, so Tauchnitz. „Wir hoffen es aber.“

Jugend für Geschichte des Ortes begeistern

In jedem Fall soll im Frühjahr die Umgestaltung des Areals in Angriff genommen werden. „Uns ist es sehr wichtig, den Jugendklub und damit die Kinder und Jugendlichen des Ortes einzubeziehen“, sagt Tauchnitz. Im Heimatverein seien vor allem ältere Menschen, es sei aber eben auch wichtig, die Jugend für die Geschichte des Ortes zu begeistern. „Die jungen Leute sind auch sehr interessiert“, meint die Vorsitzende des Heimatvereins. Schließlich liege die Quelle am Weg zum Jugendklub.

Gauchelwasser sorgt für Heiterkeit

Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) freut sich mit dem Verein über die Förderung. „Der Heimatverein ist einer von mehreren Akteuren in Dölzig, die das Dorfleben maßgeblich mitgestalten und prägen“, sagt er. „Davon konnte ich mich schon mehrfach selbst überzeugen, zuletzt beim Dorfputz.“ Der Gauchel habe eine besondere Bedeutung für die Dorfbewohner. „Insbesondere das Gauchelwasser trägt immer wieder dazu bei, dass die Menschen in Dölzig freudig und freundlich miteinander das gesellschaftliche Leben leben“, erklärt Bergner. Allerdings sei Vorsicht geboten: Wer zu viel des abgefüllten Gauchelwassers trinkt, könne Kopfschmerzen bekommen. Denn anders als beim Wasser direkt aus der Quelle wurden dem aus der Flasche etwa 30 Prozent Volumenprozent Alkohol zugesetzt.

