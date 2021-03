Schkeuditz: Einschränkungen im Zugverkehr

Schkeuditz

Auf der Bahn-Strecke von Leipzig nach Halle gibt es ab Montag erhebliche Einschränkungen. Seit einigen Tagen läuft der Verkehr derzeit nur eingleisig. Nun fallen zwischen 0.15 und 5 Uhr einige Züge komplett aus. „Grund sind Gleiserneuerungsarbeiten zwischen Gröbers und Schkeuditz“, erklärt Jörg Bönisch, Bahn-Pressesprecher für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die Sperrungen gelten von Montag bis Mittwoch.

Einschränkungen für Pendler

Pendler müssen sich auf erhebliche Einschränkungen einstellen. So fallen einige S-Bahnen der S3 am Montagmorgen komplett aus. Zwischen dem Hauptbahnhof Halle und Schkeuditz verkehren dann Busse. Allerdings: Die Busse kommen etwa 33 Minuten später als üblich in Halle an und fahren auch 33 Minuten früher ab. Einzige Ausnahme ist der Ersatzbus für die S-Bahn, die planmäßig um 1.21 Uhr in Markkleeberg-Gaschwitz ankommt. Dieser Bus fährt so in Halle ab, dass er in Schkeuditz Anschluss an die 36 Minuten später startende S-Bahn nach Gaschwitz hat.

Züge fahren später

Auch am Dienstag und Mittwoch sind Änderungen im Fahrplan vorgesehen. So fährt die S37303 eigentlich planmäßig um 3.52 Uhr in Halle vom Hauptbahnhof los in Richtung Leipzig-Stötteritz. Dieser Zug startet an beiden Tagen sechs bis neun Minuten später. Zudem verkehrt die S37388, die planmäßig 4.13 Uhr in Halle ankommt, etwa sieben bis neun Minuten später ab Leipzig-Lützschena in Richtung Händelstadt. Die Bahn weist darauf hin, dass die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs nicht immer identisch mit den S-Bahn-Haltestellen sind. Zudem sei eine Mitnahme beispielsweise von Fahrrädern und Kinderwagen in den Bussen nur begrenzt möglich.

Alle Fahrplanänderungen sind auch im DB Navigator zu finden, in dem sich Reisende über Abfahrts- und Ankunftszeiten informieren können.

Von Linda Polenz