Schkeuditz

Es geht voran, pünktlich eröffnet werden kann dennoch nicht. Weil unter anderem noch die Tore und Basketballkörbe fehlen und später geliefert werden, verschiebt sich der Eröffnungstermin des Bolzplatzes am Schkeuditzer Jugendklub „Neue Welle“. Ursprünglich sollte er ab Ende Juli nutzbar sein.

Etwa eine Woche später können die Kinder und Jugendlichen den Platz nach heutigem Stand entern. „Leider mussten wir die Eröffnung verschieben“, so Stadtsprecher Helge Fischer. Künftig soll der Bolz- und Tobeplatz von den Schkeuditzer Kindern, vom Jugendklub und von der benachbarten Oberschule nutzbar sein. Auf insgesamt 620 Quadratmetern können die Kinder dann toben und spielen. Neben Fußballtoren wird es auch Basketballkörbe geben. Zudem werden Anlagen für den Schulsport aufgebaut – wie eine Weitsprunggrube und einen Kugelstoßring.

Lärmdämmende Ballfangzäune

„Der Einbau der Ballfangzäune und des Bodenbelags haben ohne Probleme funktioniert“, so Fischer. Insgesamt wird der Bolzplatz eine Größe von 25 Metern in der Länge und 18 Metern in der Breite haben. Die Sprunggrube soll drei mal sechs Meter groß werden. Zudem sind Sitzgelegenheiten geplant.

Um den Krach für die umliegenden Anwohner in Grenzen zu halten, sind die Ballfangzäune lärmdämmend. Die Kosten für den Bolzplatz betragen insgesamt 153 000 Euro. Den Hauptteil der Kosten haben die Jugendlichen und die Stadt über Sponsoren eingeworben. Ein entsprechender Aufruf stammt bereits aus dem Jahr 2016. Damals rief die Stadtverwaltung Unternehmen dazu auf, für den Bolzplatz zu spenden. Was diese dann auch zahlreich taten.

Künftig soll der Platz allen Schkeuditzern offen stehen. Allerdings nur zu den geplanten Öffnungszeiten. Auch aus Rücksicht auf die Anwohner werde es Schließzeiten geben, heißt es aus der Stadtverwaltung. Zudem sei bewusst auf das Errichten einer Lichtanlage verzichtet worden.

Von Linda Polenz