Schkeuditz

Zu einem Gefahrguteinsatz wurde die Feuerwehr Schkeuditz am Montag gegen Mittag in die Paetzstraße gerufen. Da sie selbst über keinen Gefahrgutzug verfügen, riefen die Schkeuditzer Kameraden die Berufsfeuerwehr in Leipzig zu Hilfe.

Direkt neben dem Netto-Parkplatz und der Straßenbahn-Haltestelle wurden offenbar illegal vier Fässer und Kanister mit Gefahrstoffen abgestellt. Nach der Prüfung durch einen Erkundungstrupp wurden die Behälter durch die Kameraden in Schutzanzügen sichergestellt. Der Einsatz dauerte etwa eine Stunde.

Das Umweltamt des Landkreises Leipzig war involviert. Wie die Rettungsleitstelle der Feuerwehr mitteilte, habe keine Gefahr für die Bevölkerung bestanden, da die Fässer nicht undicht gewesen seien. Es sei nichts ausgelaufen. Eine Entsorgungsfirma habe sich um die Fässer gekümmert. Zum Inhalt war am Montag zunächst nichts zu erfahren.

Von Linda Polenz