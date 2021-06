Schkeuditz

Was eigentlich das 21. Nordsächsische Chorfestival werden sollte, wurde zum Konzert des Glesiener Chors Arion. Weil nach und nach alle weiteren geplanten Chöre absagten, gaben die Glesiener Musiker allein ein Stelldichein im Pfarrgarten. Knapp 100 Besucher erfreuten sich an den Klängen.

Einige Chöre haben Corona nicht überlebt

Chorleiter Thomas Holfeld begrüßte nahezu jeden Gast persönlich. „Natürlich ist man ein bisschen aufgeregt, wenn nach neun Monaten das erste Konzert ansteht“, sagte er und widmete sich wieder den neu ankommenden Besuchern. Derzeit hat der Chor 45 Mitglieder. Später im Konzert erzählte Holfeld den Zuhörern, dass einige Ensembles in der Region die Corona-Pandemie nicht überlebt hätten. „Wir haben allerdings kein einziges Mitglied verloren“, berichtete der Chorleiter stolz. Die jüngste Sängerin ist derzeit 20 Jahre alt, die älteste 82. Es gibt auch Männer, aber die Damen sind in der Überzahl.

Während Corona: Songs aufgenommen und zugeschickt

Los ging es dann flott-fröhlich mit dem englischen Song „Have a nice day“. Eigentlich, so erklärte Holfeld nach dem Lied, sei geplant gewesen, dass verschiedene Chöre die Bühne im Pfarrgarten betreten. Da sie allerdings wegen Corona kaum zum Proben gekommen seien, hätten sie abgesagt. „Wir haben viermal für heute üben können“, sagte er. Zum Teil sei das draußen gewesen, zum Teil mit großem Abstand im Gemeindezentrum. „Und während der Corona-Zeit haben wir Online-Proben gehabt“, erzählte Holfeld. Zum Teil seien auch Songs aufgenommen und an die Mitglieder zum Üben geschickt worden.

Zwei Zugaben, dann ist das Repertoire zu Ende

Insgesamt zehn Stücke sang der Chor Arion am Sonnabend in Glesien. Holfeld führte dabei humorig durchs Programm, sorgte für allerlei Lacher und Staunen beim Publikum. Mit „Hoch auf dem gelben Wagen“ endete der offizielle Teil. Und nach zwei Zugaben dann auch das Konzert. Mehr Lieder seien einfach noch nicht im Repertoire, erklärte der Chorleiter. Der Stimmung unter den Gästen tat das keinen Abbruch. „Ich bin froh, mal wieder Kultur erleben zu können“, sagte Brigitte Giuffrida. Es war ihr erstes Konzert des Arion-Chores. Entsprechend gespannt war sie auch. Gemeinsam mit Ursula Holfeld, der Mutter des Chorleiters, nahm sie in der ersten Reihe Platz, um das Konzert hautnah zu erleben. „Wo man singt, da lass Dich nieder“, meinte die 85-jährige Holfeld lachend.

Zunächst weiter Proben draußen

Der Chor Arion wird auch in der nächsten Zeit zunächst draußen proben. Jedenfalls, wenn es das Wetter hergibt. Ansonsten sei das Gemeindezentrum eine gute Alternative, so Holfeld. Damit die Chor-Sänger beim nächsten Konzert dann ein paar mehr Zugaben geben können.

Von Linda Polenz