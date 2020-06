Schkeuditz

Nahezu zu jeder Stadtratssitzung in Schkeuditz sind sie ein Thema: die Fehlalarme in der Erstaufnahmeeinrichtung im Schkeuditzer Ortsteil Dölzig. Nun hat es nach Informationen der LVZ einen Termin vor Ort gegeben, daran sollen der Freistaat Sachsen als Betreiber, die Malteser als Träger, die Stadt und zahlreiche Kameraden der Feuerwehr teilgenommen haben.

16 Fehlalarme in drei Monaten

Einmal im Jahr stellt die Feuerwehr Schkeuditz ihre Arbeit im Stadtrat vor. Im November hat Stadtwehrleiter Uwe Müller berichtet, dass es zunehmend Fehlalarme gebe. Nicht zum ersten Mal. Auf Nachfrage erklärte Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU), dass diese Fehlalarme vermehrt in der Erstaufnahmeeinrichtung in Dölzig ausgelöst werden. Seitdem gab es immer wieder Nachfragen im Stadtrat mit immer demselben Ergebnis. Zuletzt sind die Kameraden in drei Monaten zu insgesamt 16 Fehlalarm-Einsätzen in die Asylbewerberunterkunft gerufen worden.

Anzeige

Lösungen geplant

„Das hat natürlich verschiedene Ursachen“, so Bergner. „Teilweise ist das auch technisch bedingt.“ Aber es sei eben auch Fehlverhalten die Ursache. Die Stadtverwaltung habe vehement gefordert, dass sich der Freistaat als Betreiber der Einrichtung dieses Themas annimmt und beispielsweise verstärkte Kontrollen durchführt. Es soll nun Lösungen von Seiten des Freistaates geben. Wie die LVZ erfuhr, soll unter anderem die Möglichkeit geschaffen werden, den Alarm bei Fehlauslösung noch vor Ort abstellen zu können, so dass die Kameraden nicht ausrücken müssen. Auch entsprechende Belehrungen für die Bewohner sollen stattfinden.

Weitere LVZ+ Artikel

Hygienestandards werden eingehalten

Einen Bericht des MDR, nach dem die Zustände der Unterbringung katastrophal sei, könne er nicht bestätigen. „Ich hatte nicht den Eindruck, dass die Belegung zu hoch ist“, so Bergner. Es habe auch während der Corona-Zeit Kontrollen des Landratsamtes auf Einhaltung der Hygienevorschriften gegeben. „Die Standards werden eingehalten“, erklärt der Oberbürgermeister. „Die unhaltbaren Zustände, die im Fernsehen beschrieben wurden, sehe ich nicht.“

Von Linda Polenz