Schkeuditz: Handwerker finden keinen Parkplatz

Schkeuditz

Sie sind immer wieder Thema im Stadtrat: die fehlenden Parkplätze für Handwerker in Schkeuditz. Stadtrat Werner Dreßler (Freie Wähler) fordert seit jeher eine Lösung für all jene Handwerker, die im Einsatz sind – und eben keinen freien Parkplatz am Einsatzort finden.

„Ich möchte da mal eine Lanze für die Handwerker brechen“, meinte Dreßler. „Die finden in der Stadt keinen Parkplatz und werden dann während ihres Einsatzes abgestraft.“ Das finde er nicht in Ordnung. „Vielleicht kann man den Handwerkern ja einen Zettel für die Windschutzscheibe geben, mit dem sie kurz während ihres Einsatzes auch auf dem Fußweg parken können.“

Auch in Schkeuditz gelte die Straßenverkehrsordnung, entgegnete Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU). „Die Frage ist doch: Wo fängt’s an und wo hört’s auf?“ Dreßler erklärte daraufhin, dass er selbst erst jüngst in einer Notlage auf dem Fußweg parken musste, um eine Frau zu retten – und prompt einen Strafzettel bekommen habe. „Das darf doch nicht sein“, meinte Dreßler.

Das ließ dann allerdings Ordnungsamtsleiter Michael Winiecki nicht auf sich sitzen. „Dafür haben wir gemeinsam eine Lösung gefunden, das gehört zur Wahrheit auch dazu“, sagte er. Grundsätzlich gehe es aber eben nach der Straßenverkehrsordnung nicht, dass ein Auto auf dem Fußweg steht. „Der ist für die Fußgänger da“, so Winiecki. Ähnlich sieht es auch der Oberbürgermeister. „Es wird keine Sondergenehmigungen geben“, sagte er. „Da stelle ich mich auch gern den Handwerkern beim Stammtisch und erkläre das.“

Von Linda Polenz