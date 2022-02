Schkeuditz

Die Zwischenlösung dauert nun schon seit mehr als vier Monaten: In der Leipziger Straße, der Hauptverkehrsader in Schkeuditz, geht’s am Markt weiterhin nur im Schritttempo voran. Die provisorischen Schilder zeigen weiterhin die Höchstgeschwindigkeit mit zehn Stundenkilometern an. Der Grund ist ein zu schmaler Fußweg und damit eine Gefährdung der Bewohner und Besucher der an die Straße grenzenden Häuser.

Ampel soll Verkehr wechselseitig regeln

In der jüngsten Sitzung des Schkeuditzer Stadtrates kam die Frage nach einem neuen Sachstand bezüglich einer dauerhaften Lösung auf. „Die Begrenzung auf Schrittgeschwindigkeit in diesem Bereich war eine Sofortmaßnahme, um die Situation zu entschärfen“, erklärte Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU). Eine Beratung mit den Verkehrsplanern habe bereits stattgefunden, es werde nun eine neue Zwischenlösung geben. „Wir werden in der Senke, also im jetzigen Schritttempo-Bereich, eine Ampel installieren“, so Bergner. „Und damit den Verkehr wechselseitig regeln.“ Heißt also: Der Verkehr fließt nacheinander immer nur in eine Richtung durch diesen Bereich. Damit könne der Fußweg auf die Straße verbreitert werden. „Aber auch das kann nur eine Zwischenlösung sein“, meinte der Oberbürgermeister.

Langfristig synchronisierte Ampeln geplant

Das soll nun „zeitnah überplant und realisiert“ werden, wie er weiter mitteilte. „Dann werden auch die Schilder zur Geschwindigkeitsbegrenzung entfernt.“ Allerdings soll dann künftig eine weitere Lösung geprüft werden. „Wir wollen insgesamt drei Ampeln miteinander synchronisieren“, so Bergner. Damit soll ein fließender Verkehr auf dieser Hauptverbindungsstraße gewährleistet werden. „Das betrifft die Ampel an der Polizei, die Ampel in der Senke und eine Ampel im Bereich Alte Straße/Leipziger Straße“, erklärt der Stadtchef. Am Markt soll der Verkehr aber auch dann weiter nur wechselseitig laufen. Zudem soll an den jeweiligen Ampeln eine sichere Überquerung geschaffen werden.

Bereich ist im Blitzplan integriert

Wie der Oberbürgermeister auf Nachfrage der LVZ mitteilt, sei in diesem Tempo-10-Bereich auch regelmäßig geblitzt worden. „Die Stelle wurde bei uns ganz normal in den Blitzplan integriert“, so Bergner. Wie der genau aussieht, könne er allerdings nicht sagen, wie er augenzwinkernd hinzufügt. „Das weiß bei uns im Rathaus auch der Oberbürgermeister nicht.“

Von Linda Polenz