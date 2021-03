Schkeuditz

Busnutzer in Papitz müssen sich ab 12. April komplett umstellen. Wie Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU) erklärt, werde die Buslinie 193 ab dann die Schleife durch den Schkeuditzer Ortsteil genau andersherum fahren – nicht mehr im, sondern gegen den Uhrzeigersinn. Doch das ist nicht die einzige Änderung. Durch die Drehung der Fahrtrichtung werden voraussichtlich auch die Halteverbotsschilder auf die jeweils andere Seite verlegt. „Dann befinden sich die Verbotszonen wieder in Fahrtrichtung des Busses“, so Bergner.

Optimierung der Haltestellen

Die Streckenführung läuft dann neu von der Papitzer Straße über Quer- und Wasserturmstraße zur Martin-Niemöller-Straße und wieder zurück zur Papitzer Straße. Grund sei die Optimierung der Haltestellen, erklärt der Oberbürgermeister. „So wird es beispielsweise künftig in der Querstraße eine Haltestelle geben, wo derzeit keine ist.“ Und auch in der Martin-Niemöller-Straße werde die Haltestelle auf die Seite des Spielplatzes verlegt. „Wir wollen die Bewohner frühzeitig informieren, damit sich jeder darauf einstellen kann“, so Bergner.

Barrierefreier Haltestellen-Ausbau läuft weiter

Auch in Sachen barrierefreier Ausbau der Haltestellen auf dem Schkeuditzer Stadtgebiet läuft derzeit einiges. Begonnen wurde der Ausbau in der Hemmestraße im südlichen Bereich und in der Siebelstraße in Glesien. Mit der Haltestelle am Gasthof in Wehlitz wird begonnen, sobald die Arbeiten in der Siebelstraße abgeschlossen sind. Zudem ist im April die Haltestelle an der Dölziger Kirche dran. Für den Friedhof in Radefeld wird der Zuwendungsbescheid erwartet.

Von Linda Polenz