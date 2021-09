Schkeuditz: Kirchen laden zum Tag des offenen Denkmals

Schkeuditz

Am Sonntag findet deutschlandweit der Tag des offenen Denkmals statt. Auch in Schkeuditz öffnen einige Einrichtungen ihre Pforten, darunter die Kirchen in Altscherbitz und Kursdorf.

Kuratoriumsvorsitzende in Altscherbitz vor Ort

Im Jahr 1913 wurde die Altscherbitzer Kirche mit ihrer Röver-Orgel zur seelsorgerischen Betreuung der Patienten der Provinzial-Irren-Anstalt Alt-Scherbitz übergeben. Im Ersten Weltkrieg fanden in der Kirche Gottesdienste für die verwundeten Soldaten statt, zu DDR-Zeiten verfiel die Kirche allerdings zunehmend. Zum 100. Geburtstag wurde die Anstaltskirche dann einer denkmalgerechten Sanierung unterzogen und erstrahlt seit Juni 2014 wieder in ihrem altem Glanz. Zum Tag des offenen Denkmals steht Bärbel Voigt, die Vorsitzende des Kirchenkuratoriums, den Besuchern Rede und Antwort.

Konzert in Kursdorf

Ebenfalls zu besichtigen ist die 700 Jahre alte Kirche in Kursdorf. Von 12 bis 16 Uhr können sich Besucher das kleine Gotteshaus direkt am Flughafen anschauen. Direkt daneben informieren Tafeln über den Ort Kursdorf, den es heute nicht mehr gibt. Eine Woche später findet ebenfalls in der Kirche Kursdorf von 11 bis 13 Uhr ein Konzert des Leipziger Saxophon-Quartetts statt. Erreichbar ist die Kirche mit der S-Bahn, dem Auto oder über den Grünen Ring mit dem Fahrrad.

Von Linda Polenz