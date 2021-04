Schkeuditz

Der Studienkreis in Schkeuditz hat ein besonderes Angebot für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 12. Um den Kindern zu helfen, bietet das Nachhilfe-Institut ab sofort kostenfreie Crash-Kurse an. So sollen insbesondere diejenigen, die mit dem Homeschooling Probleme hatten, ihre Lernrückstände minimieren können.

Kurse dauern 90 Minuten

Die Kurse werden in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch angeboten. Eine Einheit dauert 90 Minuten – und läuft entweder vor Ort oder online. Betroffene Schülerinnen und Schüler könnten im Chat Fragen stellen, Nachhilfelehrkräfte wiederholen die wichtigsten Themen des vergangenen Schuljahres, heißt es vom Studienkreis. Zudem bekämen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Übungen, die sie zum Vertiefen nutzen können. Es sei auch möglich, mehrere Kurse zu belegen.

Entweder online oder vor Ort

„Ging es vor der Pandemie vor allem darum, bekannten Schulstoff zu üben und zu vertiefen, so erlernen die Kinder und Jugendlichen in der Nachhilfe jetzt immer mehr neue Inhalte, die sie im Präsenzunterricht an ihrer Schule nie vermittelt bekommen haben“, sagt Studienkreissprecher Thomas Momotow. Die Nachhilfe finde je nach Wunsch der Familien und nach den Erfordernissen der aktuellen Corona-Lage im Nachhilfe-Institut oder online statt. Ein flexibler Wechsel sei möglich.

Nachhilfe hat sich verändert

Auch die Nachhilfe habe sich in Zeiten der Corona-Pandemie verändert, teilt der Studienkreis mit. So habe sich das Institut breiter aufstellen müssen. Neben Online-Unterricht, einer Hausaufgaben-Soforthilfe im Live-Chat seien auch zahlreiche Onlinekurs-Formate entwickelt worden.

Zu buchen sind die Kurse unter www.studienkreis.de/lp/crashkurse-online/.

Von Linda Polenz