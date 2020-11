Schkeuditz

Ein bisschen müssen sich Reitsportfans noch gedulden, aber ab April 2021 kann dann in Radefeld nach Herzenslust für Pferd und Reiter geshoppt werden. Europas Marktführer, der Pferdesportbedarf Krämer, baut gerade direkt an der Autobahnabfahrt Leipzig-Nord. Künftig sollen alle 25 000 Artikel im Laden erhältlich sein.

Reitplatz zum Ausprobieren nebenan

Das Unternehmen Krämer investiert zwischen vier und fünf Millionen Euro. Auf einer Gesamtfläche von etwa 8000 Quadratmetern entsteht neben dem Megastore auch ein Reitplatz, auf dem beispielsweise der neue Sattel gleich ausprobiert werden kann. Der Megastore selbst wird eine Verkaufsfläche von 1300 Quadratmetern haben. Das Gebäude verfügt über neun Pavillons, die die verschiedenen Bereiche des Reitsports abbilden. Innen ist der Store mit Holz gestaltet.

So soll es aussehen: Frank Schmeckenbecher zeigt ein Modell des neuen Krämer-Areals. Neun kleine Pavillons bilden den Megastore, daneben soll ein Reitplatz entstehen, wo unter anderem Sättel vor dem Kauf auch ausprobiert werden können. Quelle: Michael Strohmeyer

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Grundstück“, sagt Frank Schmeckenbecher, Gesellschafter und Geschäftsführer des Familienunternehmens Krämer. Früher, so erzählt er, sei er auch geritten, mit mittlerweile 68 Jahren habe er den Sport allerdings aufgegeben. Am 1. Juni 1973 haben seine Eltern den damaligen Sattelversand Krämer aufgekauft, seit dem sei auch er im Unternehmen. „Der Laden in Schkeuditz wird unser 43. Megastore“, so Schmeckenbecher. Neben den Läden in Deutschland gebe es vier in Österreich und drei in Frankreich.

Großes Interesse in Region

Die Wahl sei unter anderem auf Schkeuditz gefallen, weil die Stadt das Unternehmen mit offenen Armen und offenen Ohren empfangen habe. „In den alten Bundesländern stagniert der Umsatz, deshalb haben wir einen Standort in den neuen Bundesländern gesucht“, erklärt Schmeckenbecher. Das Unternehmen gehe da bei der Suche relativ einfach vor. „Wir schauen, wo wir über unseren Online-Versand am meisten hinverschicken“, sagt der Geschäftsführer schmunzelnd. Zunächst sei ein Grundstück in Dölzig geplant gewesen, das habe sich allerdings als ungeeignet erwiesen. „Durch einen Zufall ergab sich dann dieses Grundstück in Radefeld“, erklärt Matthias Sebald, der für die Wirtschaftsförderung in Schkeuditz zuständig ist.

Kundschaft zumeist weiblich

Seine Kundschaft sei zu 90 Prozent weiblich, verrät Krämer-Chef Schmeckenbecher. Alles, was es im 395 Seiten dicken Katalog gibt, sei dann auch im Laden zu finden. Am Standort sollen 15 bis 20 Mitarbeiter beschäftigt werden. Wer aus dem Bereich Reitsport kommt, könne sich noch beim Unternehmen für den Verkauf bewerben.

„Wir als Stadt sind sehr froh über diese Ansiedlung“, erklärt Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) bei einem Vor-Ort-Termin. Für ihn sei es eine „Herausforderung, aber auch eine Herzensgelegenheit“ gewesen. „Es ist nicht einfach, großflächigen Einzelhandel außerhalb von Oberzentren zu bekommen“, meint er. „Allerdings ist Schkeuditz auch nicht der schlechteste Ort, wenn es um das Thema Pferdesport geht.“ Schließlich befinden sich viele Pferdehöfe in der Region. „Der Bedarf ist da“, so der Oberbürgermeister. Und ab April 2021 dann auch das passende Geschäft.

Von Linda Polenz