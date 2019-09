Schkeuditz

Unter dem Motto „RoomBoom“ haben Künstler aus der ganzen Welt in der vergangenen Woche das ehemalige ZAW-Gelände in Schkeuditz als große Ausstellungshalle genutzt. Entstanden sind zahlreiche Kunstobjekte, die in den nächsten Tagen auch für Besucher zu sehen sind. Das RoomBoom-Festival wurde am Freitag um 16 U...