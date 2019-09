Schkeuditz: Kulturtage starten mit Chorkonzert

Schkeuditz

Nächste Woche starten sie wieder: die Schkeuditzer Kulturtage. Bis zum 17. November gibt es ein abwechslungsreiches Programm, in das alle Kulturinstitutionen der Großen Kreisstadt einbezogen sind. Los geht es am 3. Oktober mit einem echten Highlight.

Eröffnungskonzert mit Symbolcharakter

In der Altscherbitzer Kirche treten am Tag der Deutschen Einheit zwei Chöre auf – mit dem Liederkranz Vimbuch aus der Schkeuditzer Partnerstadt Bühl einer aus Westdeutschland und mit dem Glesiener Chor Arion einer aus Ostdeutschland. „Die beiden Chöre sind noch nie zusammen aufgetreten“, erklärt Helge Fischer, Pressesprecher der Stadt Schkeuditz. „Aber natürlich stehen die Chöre in Kontakt.“ Dieser Auftritt habe einen hohen Symbolcharakter, ausgerechnet am Tag der Deutschen Einheit, so Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU). „Und er ist das Ergebnis einer gelebten Städtepartnerschaft.“

25 Angebote bis zum 17. November

Neben dem Großen Chorkonzert gibt es bis zum 17. November 24 weitere Angebote. „Wir haben uns wieder bemüht, ein ausgeglichenes Programm zusammenzustellen“, erklärt Angelika Diedrich, die Vorsitzende des Vereins Kulturkreis Schkeuditz, der die Kulturtage gemeinsam mit Partnern durchführt. „Durch unsere Partner können wir das auch mit moderaten Eintrittspreisen anbieten.“

Swing-Delikatessen in der Altscherbitzer Kirche

Offiziell starten werden die Kulturtage wieder mit einem Eröffnungskonzert. Diesmal mit den Swing-Delikatessen aus Leipzig, die am 5. Oktober um 17 Uhr mit ihrem Programm „Per Anhalter durch die Jahrzehnte“ in der Altscherbitzer Kirche aufspielen. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt zehn Euro. Tags darauf findet um 14 Uhr im Kulturhaus Sonne das „Fest des Tanzes“ statt. Schkeuditzer Amateurtanzgruppen zeigen auf der Bühne ihr Können.

Kirchenrundfahrt am 19. Oktober

Eines der Highlights ist die Busrundfahrt zu den Schkeuditzer Kirchen am 19. Oktober. Start ist um 14 Uhr an der Stadtkirche St. Albani mit einer Baustellenbesichtigung. Um 15 Uhr fährt der Bus am Kulturhaus Sonne ab, es stehen die Kirchen in Freiroda und Gerbisdorf auf dem Programm. Die Fahrt kostet acht Euro. Im Bürgerhaus Gerbisdorf wartet ein französisches Buffet vom Freundeskreis Schkeuditz – Ville-franche.

Orgelkonzert im Planetarium

Eine Woche später, am 26. Oktober, findet ab 19 Uhr ein besonderes Konzert im Planetarium Schkeuditz statt. Der Leipziger Organist Rico Feist präsentiert „Orgel spezial: Musik unterm Sternenhimmel“. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Dasselbe Konzert können Besucher tags darauf noch einmal erleben, Beginn ist dann um 18 Uhr.

Papiertheater für Familien am 2. November

Am Sonnabend, den 2. November, lädt die Villa Musenkuss zu zwei Papiertheater-Vorstellungen ein. Um 14.30 Uhr ist „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ für Kinder ab vier Jahren zu sehen. Um 17 Uhr spielen die Akteure dann „Die Zauberflöte“ für Familien mit Kindern ab zehn Jahren. Der Eintritt kostet jeweils zwei Euro für Erwachsene und einen Euro für Kinder. Beendet werden die Kulturtage mir der Vernissage zur Ausstellung „Hin und weg. Schkeuditzer Geschichten zwischen Bahnen“. Los geht’s um 17 Uhr in der Art Kapella, der Eintritt ist frei.

Unterstützung von Stadt

Die Stadt Schkeuditz unterstützt die Kulturtage mit 2000 Euro. „Kultur ist wichtig für eine Stadt“, meint Oberbürgermeister Bergner. „Wenn man an dieser Stelle spart, spart man an der falschen Stelle.“ Kunst und Kultur koste nun mal Geld, so Bergner. „Insbesondere, wenn man ein so breites und hochwertiges Angebot auf die Beine stellt.“

Von Linda Polenz