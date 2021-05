Schkeuditz

Der Schulzoo der Thomas-Müntzer-Schule in Wehlitz hat Zuwachs bekommen. Pony-Stute Layla ist die neue Freundin von Pony-Wallach Diego. Zuvor war seine beliebte und langjährige Begleiterin Jule verstorben. Ein Schulzoo ist etwas Außergewöhnliches – deutschlandweit soll es nur zwei davon geben, einer davon ist jener in Schkeuditz.

Trauerbewältigung für die Kinder

Der Tod von Jule hat die Kinder getroffen. „Auch die Schülerinnen und Schüler, die nicht unmittelbar mit dem Pony zu tun hatten, haben natürlich gesehen, dass sie nicht mehr da ist“, erklärt Elena Rose, die pädagogische Leiterin des Schulzoos. „Die Pferde sind ja unsere größten Tiere hier.“ Deshalb habe die Schule versucht, mit den Kindern eine Art Trauerbewältigung zu machen. „Sie durften aufschreiben, was sie sich für Jule, ihren Freund Diego und nun auch für Layla wünschen“, so Rose. „Und sie konnten auf diese Weise auch Abschied nehmen.“

Immer im Mittelpunkt: Die Pferde Layla (vorn) und Diego im Schulzoo Wehlitz. Quelle: Michael Strohmeyer

Flughafen und Jäger finanzieren neues Pony

Anderthalb Monate war Diego allein, nun hat er eine neue Freundin. Layla ist sieben Jahre alt und ein Ponymix. „Wichtig war es ja, ein Pferd zu bekommen, das sofort auch bei den Kindern eingesetzt werden kann“, erklärt Carola Janke, die Leiterin der Thomas-Müntzer-Schule. „Wir sind froh, Layla gefunden zu haben.“ Der Flughafen Leipzig/Halle hat 1000 Euro zur Finanzierung beigetragen, die Jagdgenossenschaft Schkeuditz 3000 Euro. „Es ist toll, dass hier mit dem Schulzoo die Liebe zur Natur den Kindern übertragen wird“, sagt Volker Winter, der stellvertretende Vorsitzende der Jagdgenossenschaft. „Und wenn ich die Kinder sehe, freue ich mich, dass wir hier unterstützen können.“

Neben Pferdepflege künftig auch Reiten als GTA

Maya und Helene aus der zweiten sowie Friederike und Luise aus der vierten Klasse haben sich sofort mit Layla angefreundet. Sie sind in der AG Pferd, die Teil des Ganztagsprogramms an der Schule ist. „Es ist schon eine wirklich besondere Schule“, meint Leiterin Janke. „Sie ist mehr als Arbeits- oder Lernraum. Sie ist auch ein Lebensraum, an den wir alle gern kommen.“ Pferde seien im Umgang für die Kinder hochattraktiv. So soll neben der Pferdepflege künftig auch Reiten angeboten werden. „Dafür brauchen wir allerdings noch einiges an Zubehör“, sagt Fördervereinschef Marcus Ebmeyer. Eine Spendenaktion wurde bereits dazu auf Facebook und auf der Webseite der Schule gestartet. „Wir freuen uns über jeden, der spenden möchte“, so Ebmeyer.

Schulzoo will sich allen Schkeuditzern öffnen

Der Schulzoo in Wehlitz hat etwa 200 Tiere und etwa 30 Arten. „Wir planen weiterhin den Schulzoo an einem Tag auch für Jedermann zu öffnen und Führungen anzubieten“, erzählt Ebmeyer. Das sei schon im vergangenen Jahr der Plan gewesen, Corona habe dem Förderverein da einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Fürs nächste Jahr im Frühjahr oder Sommer steht es aber wieder auf der Agenda.“ Von dieser Idee ist auch Lehrerin Rose begeistert. „Damit können wir der Stadt auch ein bisschen was wieder zurückgeben.“

Bergner: Schulzoo ist Alleinstellungsmerkmal

Denn: Der Schulzoo kostet Schkeuditz jährlich Geld. „Wir wissen aber, dass, wenn es um Bildung geht, jeder Cent gut angelegt ist“, so Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU). Und er sei eben auch ein Alleinstellungsmerkmal. „Es gibt deutschlandweit nur zwei“, sagt er. „Und natürlich ist unserer der Beste und Größte.“ Der Zoo spiele an der Schule eine große Rolle. „Für uns als Stadt ist es eine Verpflichtung und Ehre, den Schulzoo zu unterstützen“, so Bergner.

Begehbare Gehege geplant

In der nächsten Zeit wolle die Schule die Einrichtung ein bisschen anders ausrichten, erklärt Schulleiterin Janke. „Wir wollen den Kindern vermehrt auch Zugriff auf die Tiere geben. Dazu planen wir begehbare Gehege.“ Zunächst soll das bei den Hasen und Kaninchen umgesetzt werden, gefolgt von den Mini-Schweinen. Dadurch sei dann noch eine größere Nähe der Kinder zu den Tieren gegeben. Nähe ist meistens kein Problem zwischen den Ponys Layla und Diego. Die beiden sind bereits ein Herz und eine Seele. Nur, wenn es Futter gibt, kann Diego die Hufe ausfahren und in Drohhaltung vor seiner Freundin stehen. „Das werden wir ihm nicht abgewöhnen“, so Rose. „Er darf ja auch der Herr im Haus sein.“

Von Linda Polenz