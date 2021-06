Schkeuditz

Ganz besonderen Unterricht hatten jetzt die beiden 4. Klassen der Leibniz-Grundschule in Schkeuditz: Sie durften ein neuartiges digitales Lernprogramm testen. Die Schkeuditzer Einrichtung ist eine von drei in Sachsen, die im Auftrag des Kultusministeriums das Programm Area 9 auf Herz und Nieren prüfen.

Drei Schulen in Sachsen für den Test ausgewählt

„Mit dem Programm soll nicht der Präsenzunterricht ersetzt werden“, betonte Schulleiter David Schleese. „Es geht eher um eine sinnvolle Ergänzung.“ Area 9 sei ein adaptives Lernprogramm, das in der Erwachsenenbildung bereits eingesetzt wird. „Es sollte getestet werden, inwieweit auch Grundschüler damit klarkommen“, so Schleese. Dafür habe das Kultusministerium drei Bildungseinrichtungen im Freistaat ausgewählt – eine in Bautzen, eine in Chemnitz und eben die Leibniz-Schule in Schkeuditz. „Die Kinder wussten von dem Test nichts“, erläuterte der Schulleiter. „Sonst hätte es auch nicht funktioniert.“

Programm passt sich an Lernstand des Kindes an

Area 9 wurde in Leipzig entwickelt und ist mit künstlicher Intelligenz ausgestattet. „Wenn der Schüler oder die Schülerin eine Aufgabe löst, merkt sich das Programm den Lernstand des Kindes und generiert danach die nächsten Aufgaben“, sagte Schleese. Zudem habe der Lehrer die Möglichkeit, sich die Lernkurven für jedes Kind anzeigen zu lassen. Genutzt würden für das Programm die mittels Digitalpakt bereitgestellten iPads. „Ein Lehrer kann sich im Unterricht nicht 1:1 um jedes Kind kümmern“, so Schleese. Das Programm könne das aber. Und es könne sich eben auch an den Lernstand des Kindes anpassen.

Ministerium sucht neue Ansätze zum Lernen

Das Landesamt für Schule und Bildung wolle mit diesem Test neue Wege für die Schulen bestreiten, erklärte dessen Sprecher Roman Schulz. „Die Zeit während der Corona-Pandemie ist nicht stehengeblieben.“ Schule werde immer weiter entwickelt, auch das Kultusministerium suche neue Ansätze zum Lernen.

OBM wünscht sich Kontinuität in der Unterstützung

„Für uns als Schulträger ist spannend, wie eine sinnvolle Verknüpfung von E-Learning mit dem Präsenzunterricht aussehen kann“, sagte Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU). „Für mich ist es dennoch wichtig, dass ein Lehrer im Präsenzunterricht Wissen vermittelt.“ Er appellierte, die Kommunen mit dem Thema Digitalisierung nicht allein zu lassen. „Wir sind natürlich dankbar für die Technik, aber die Halbwertszeit ist gering, deshalb braucht es Kontinuität in der Unterstützung bei der Hardware, aber auch beim Support.“

Von Linda Polenz