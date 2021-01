Schkeuditz

Wenn es die Witterung zulässt, wird im Bereich Modelwitz noch im Januar mit einer der umfangreichsten Waldanpflanzungen der letzten Jahre in Schkeuditz begonnen. Rund 12 000 Gehölze sollen für den neuen Mischwald nördlich des Eichenweges in den Boden kommen, teilte Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) mit. „ Schkeuditz wächst. Wo Wachstum ist, wird gebaut und wo gebaut wird, werden Flächen versiegelt. Dafür muss Ersatz geschaffen werden“, lautet die Gleichung, die Bergner dafür aufmacht. In Schkeuditz können Bauherren, die keine oder nicht ausreichend Fläche für solche Ausgleichsmaßnahmen zur Verfügung haben, das finanzielle Äquivalent auf das Ökokonto der Stadt überweisen. Aus diesen Mitteln werden dann solche Maßnahmen wie die Waldanpflanzung bei Modelwitz realisiert.

Wald und Grün auf 40 000 Quadratmetern

Ein Zeitraum von rund acht Wochen ist vorgesehen, um auf der Kernfläche von etwa 18 000 Quadratmetern Mischwald anzupflanzen. Jeweils 3 200 Hainbuchen, Winterlinden und Stieleichen werden dazu gepflanzt. Dieser aufzuforstende Kernbereich wird zudem von rund 22 000 Quadratmetern Extensivgrünland umschlossen. Auf einer Teilfläche dieses Areals werden noch einmal annähernd 1 800 einheimischen Gehölze gepflanzt und Geländesenken zur Rückhaltung von wild abfließendem Oberflächenwasser modelliert. „Das Spektrum der hier anzupflanzenden Gehölze reicht von Feldahorn über Holzbirne und -apfel, Haselnuss und Heckenkirschen bis hin zu Schlehenbüschen“, kündigt der Oberbürgermeister an.

Für die Aufforstungsmaßnahme, zu der auch die Pflegemaßnahmen in den ersten Jahren zählen, stehen aus dem Ökokonto der Stadt Schkeuditz rund 212 000 Euro zur Verfügung.

