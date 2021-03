Schkeuditz

Binnen 75 Minuten waren sie alle weg: Am Montag wurde in Schkeuditz eine Hotline geschalten, es waren 160 Impftermine für den Ostersonntag in der Dreifeldhalle zu vergeben. Allerdings: Im Vorfeld wurden etwa 3300 impfberechtigte Schkeuditzer angeschrieben.

OBM: Impfzentren in ganz Sachsen nutzen

„Wenn ich für etwa 3300 Menschen nur 160 Termine habe, ist völlig klar, dass ich mehr als 3000 enttäuschen muss“, sagt Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU). Zum Teil seien er und sein Team beschimpft worden. „Natürlich ist der Termin am Sonntag nur ein kleines Sandkorn an einem großen Ostseestrand“, erklärt er. „Aber aus meiner Sicht ist es besser als nichts.“ Er appelliere an die Schkeuditzer, die Impfzentren in ganz Sachsen zu nutzen.

Berechtigter erhält keine Post

Auch Manfred Laske ging leer aus. „Es war unter der angegebenen Telefonnummer den ganzen Tag besetzt“, beschwerte er sich in einer Mail an die LVZ. Zudem sei er, obwohl älter als 70 Jahre und mit Vorerkrankungen, nicht von der Stadt angeschrieben worden. „Aus meiner Sicht muss die Organisation der Impftermine verbessert werden.“

Mehr Impftage vor Ort gewünscht

Die Organisation sei nicht das Problem, so Bergner. „Es sind eher die fehlenden Termine.“ Er habe bereits mit Landrat Kai Emanuel (parteilos) gesprochen und sich mehr solcher Impftage in Schkeuditz gewünscht. „Es gibt dazu allerdings bisher noch keine Aussage“, sagt Bergner. „Wir können nur hoffen, dass wir unseren Bürgern nochmal solch ein Angebot machen können.“

Von Linda Polenz