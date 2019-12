Schkeuditz: Neue Kita wird später fertig

Schkeuditz

Die neue Kita in der Käthe-Kollwitz-Straße in Schkeuditz wird nicht wie geplant fertig. Statt wie angedacht im Januar sollen die Kinder nun erst im März einziehen können. Das teilte die Stadtverwaltung den Eltern auf einer Informationsveranstaltung mit. Zuvor hatten die betroffenen Eltern einen Brief mit entsprechenden Informationen bekommen.

Estrich trocknet nicht

Die äußere Hülle steht schon komplett, auch die geplanten Farben sind schon von weitem zu sehen. Dennoch stockt der Bau der Kita derzeit. Einzig die Landschaftsgärtner sind dabei, die Außenanlagen zu gestalten. Wie die Stadtverwaltung der LVZ bestätigt, sei der nicht trocknen wollende Estrich im Innenbereich der Kita Schuld an der Bauverzögerung. „Wir sind darüber nicht glücklich“, so Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) auf Nachfrage. „Aber wir können es leider nicht ändern.“ Nun werde alles daran gesetzt, dass die Kita schnellstmöglich fertig wird.

Eines der größten Bauprojekte der Stadt

Die neue Kita ist eines der größten Bauprojekte, die derzeit in Schkeuditz realisiert werden. In zwei Phasen entstehen in Modulbauweise ein Krippen- und ein Kindergartenbereich. Im ersten Bauabschnitt sollten Anfang Januar eigentlich 60 Plätze zur Verfügung stehen, weitere 90 im zweiten Bauabschnitt. Mitte des Jahres war alles noch im Plan, waren die Planungen für den zweiten Teil sogar vorgezogen worden – um dem hohen Bedarf Rechnung zu tragen. Nichtsdestotrotz: Alle Plätze in der neuen Kita sind bereits ausgebucht. Die Betreuungssituation ist angespannt. Auch, weil in Schkeuditz immer mehr Wohnraum entsteht. Wer noch Bedarf hat, dem bleibt derzeit nur die Warteliste. Um künftig genügend Plätze zur Verfügung stellen zu können, setzt Schkeuditz auf den Bau einer Betriebskita, bei der Unternehmen ein Platzkontingent kaufen können.

Von Linda Polenz