Schkeuditz: Neues Fahrzeug und Bedarfsplan für die Feuerwehr

Eigentlich sollte das neue Einsatzfahrzeug ganz feierlich übergeben werden. Wegen der Kontaktbeschränkung zur Eindämmung der Corona-Pandemie fiel das allerdings aus. Deshalb ist der Rüstwagen Katastrophenschutz nun ganz lautlos in Betrieb genommen worden – und hat auch schon die ersten Einsätze hinter sich.

Rüstwagen war eine Sammelbestellung

„Das Fahrzeug ist Teil einer Sammelbestellung des Freistaates Sachsen“, erklärt der Schkeuditzer Stadtwehrleiter Uwe Müller. Verschiedene Wehren, die sich bereit erklärt haben, auch im Katastrophenschutz tätig zu sein, hätten solch einen Rüstwagen bekommen. Das Besondere sei die auf dem Fahrzeug befindliche Einsatztechnik, die insbesondere in Katastrophenfällen zum Tragen käme. „Es gibt spezielle Schneidausrüstungen, um eingeklemmte Personen aus Fahrzeugen befreien zu können“, so Müller. „Aber auch Abstützgerät ist vorhanden. Damit können wir beispielsweise Fahrzeuge abstützen, damit sie während des Einsatzes nicht umfallen.“ Gleich mit Übernahme des neuen Wagens sei die Ausbildung der Kameraden daran forciert worden, erklärt der Stadtwehrleiter. „Das mussten wir leider unterbrechen, werden aber sobald wie möglich weitermachen.“

Brandschutzbedarfsplan im Stadtrat Thema

Unterdessen soll am Donnerstagabend die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans für Schkeuditz im Stadtrat beschlossen werden. „Das ist routinemäßig“, so Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU). Die Anpassungen seien ein permanenter Prozess. „Unsere große Herausforderung ist immer wieder die Fahrzeugverteilung“, erklärt Bergner. Denn: In Schkeuditz gibt es nicht nur in der Kernstadt eine Freiwillige Feuerwehr, sondern auch in vielen Ortsteilen. „Daran wollen wir auch festhalten“, so Bergner. Schließlich trage die Feuerwehr auch zur Identität des Ortsteils bei.

Sechsstelliger Betrag jährlich für Feuerwehren

Alljährlich gebe Schkeuditz einen sechsstelligen Betrag für die Ausstattung der Feuerwehren aus. „Das ist auch richtig und gut so“, meint Bergner. „Schließlich ist das ein Ehrenamt, bei dem es um Leben und Tod geht.“ Zudem stelle Schkeuditz als Flächenkommune und mit den umschließenden Autobahnen eine besondere Herausforderung für die Kameradinnen und Kameraden dar. Der Freistaat Sachsen unterstütze die Kommunen mit Fördermitteln. „Wir nutzen das sehr intensiv“, sagt Bergner. „Damit unsere Wehren gut ausgestattet sind.“

