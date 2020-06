Schkeuditz

Dass die Kita-Plätze in Schkeuditz knapp sind, ist bekannt. Erstmals hat die Stadtverwaltung nun aber konkrete Zahlen vorgelegt. In den Ausführungen von Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU), die er zu jeder Stadtratssitzung macht, wird deutlich, dass es richtig eng zugeht.

Noch bestehen Chancen auf 15 Plätze

Demnach haben Eltern vom 1. Februar bis zum 16. Juni insgesamt 84 Kinder neu ins Anmeldeprogramm auf der Homepage der Stadt Schkeuditz eingeschrieben. Von diesen Mädchen und Jungen brauchen 76 den Platz bereits zum Schuljahr 2020/21. Allerdings: „Nach aktuellem Stand können fünf Krippen- und zehn Kindergartenkinder noch berücksichtigt werden“, so Bergner. Das heißt: Nur jedes fünfte Kind kann derzeit auf einen Kita-Platz in Schkeuditz hoffen. „Die übrigen Kinder müssen in ihrer bisherigen Einrichtung in Leipzig verbleiben“, erklärte der Oberbürgermeister. „Oder werden auf die Warteliste für die zukünftigen Plätze in der neuen Einrichtung übernommen.“

Betriebskita könnte Hoffnung machen

In der Käthe-Kollwitz-Straße entstehen gerade 90 Plätze in einem zweiten Bauabschnitt. Der erste Abschnitt mit 60 Plätzen ist bereits in Betrieb. Doch ist die Kita nach früheren Aussagen der Kommune ebenfalls bereits voll. Deshalb bleibe nur die Warteliste. Wann der zweite Bauabschnitt ans Netz geht, ist zudem unklar. „Wir müssen uns neben den Erweiterungen der Schulen ganz klar mit dem Kita-Bau befassen“, sagte Bergner. Hoffnung soll auch eine sogenannte Betriebskita machen. Ortsansässige Unternehmen wollen gemeinsam mit der Stadt eine Kita errichten – und dafür Belegplätze bekommen. Dieses Thema werde weiterhin verfolgt, heißt es aus dem Rathaus. Aufgrund der Vielzahl von Partnern ginge das allerdings nicht so schnell.

Von Linda Polenz