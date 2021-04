Schkeuditz

Es war eine große Geste bürgerschaftlichen Engagements: Mitte Februar, als der Schnee über Leipzig hereinbrach, schnappten sich die Jugendhandballer des SC DHfK an einem Sonnabendvormittag Schippen und schaufelten die Straßenbahnschienen bis Schkeuditz frei. Etwa 50 Nachwuchssportler zeigten vollen Einsatz und kamen tatsächlich vor Einbruch der Dunkelheit am Schkeuditzer Rathaus an.

Gutscheine für die Handballer

Für diesen Einsatz hat sich nun der Schkeuditzer Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU) bei den Handballern bedankt. Für jeden Teilnehmer an der Schippaktion gab es einen Gutschein für die Ticketgalerie. Zudem kamen die Handballer mit dem Oberbürgermeister ins Gespräch. Über die Trainingsbedingungen für den Nachwuchs in Corona-Zeiten, die aktuelle Saison der Profis. „Es war ein sehr angeregtes Gespräch“, so Bergner. „Ich freue mich, dass wir nun auch als Stadt mal den Jugendhandballern danken konnten.“

Tagelang fuhr Bahn nicht nach Schkeuditz

Wie berichtet, konnte die Straßenbahn-Linie 11 der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) tagelang nicht bis Schkeuditz fahren, weil die Strecke durch Schneewehen und Schneemassen blockiert war. In einer mehrstündigen Aktion befreiten die Handballer die Gleise vom Schnee, so dass die Schneeräumbahn der LVB dann den Rest erledigen konnte.

Von Linda Polenz