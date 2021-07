Ein Rastplatz am Schladitzer See soll künftig Besucher zum Verweilen einladen. Er ist Teil des Projekts zur Besucherlenkung im nördlichen Neuseenland.

Rastplatz am Schladitzer See eingeweiht

Tourismus - Rastplatz am Schladitzer See eingeweiht

Tourismus - Rastplatz am Schladitzer See eingeweiht