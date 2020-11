Schkeuditz: Regenwasser soll künftig gedrosselt werden

Schkeuditz

Die Rudolf-Breitscheid-Straße ist bereits seit einigen Wochen komplett gesperrt. Wie die LVZ berichtete, ist dafür eine Baumaßnahme der Kommunalen Wasserwerke Leipzig (KWL) verantwortlich.

Ein Bauschild weist darauf hin, dass die KWL die Trink- und Mischwasserleitungen erneuern. Doch damit nicht genug. „Es wird ein Regenwasserrückstaukanal gebaut“, erklärt der Schkeuditzer Bürgermeister Lothar Dornbusch (Freie Wähler). „Damit soll verhindert werden, dass die Stadt bei starken Regenfällen überschwemmt wird.“ Das sei bereits ab und an passiert, Kanaldeckel wurden nach oben gedrückt, weil sie den Wassermassen nicht mehr standhalten konnten – und das Wasser stand in den Straßen.

Rohre speichern Wasser

„Mit dem Rückstaukanal wird das überschüssige Regenwasser, das aus Norden kommt, zwischengespeichert und dann gedrosselt nach Süden geleitet“, so Dornbusch. Von dort fließt es weiter in die Weiße Elster. „Das verhindert das Überschwemmen bestimmter Bereiche.“ Verwendet werden dafür Rohre mit Ei-Profil, also ovale Rohre, drei Meter lang, 1,80 Meter hoch und 1,20 Meter breit.

Maßnahme koordiniert geplant

„Wir haben diese Maßnahme mit den KWL genau koordiniert“, erklärt Dornbusch. Denn: In diesem Bereich wird auch der zweite Bauabschnitt der neuen Kita gebaut. Wie berichtet, wurden für die Kindertagesstätte Fertigteile angeliefert, die einen gewissen Aktionsraum auf der Straße benötigten. „Als das abgeschlossen war, sind die KWL in die Rudolf-Breitscheid-Straße gekommen“, so der Bürgermeister.

Kanal wird im Osten weitergebaut

Am 18. Dezember sollen die Arbeiten in diesem Bereich abgeschlossen sein und die Vollsperrung wird aufgehoben. Die Bauarbeiten an der Kita laufen allerdings noch bis zum 31. Januar weiter. „Und auch die KWL sind nicht komplett fertig. Der Rückstaukanal wird anschließend weiter im Osten weitergebaut“, erklärt Dornbusch. „Wir haben das durchgeplant, damit sowohl die KWL als auch wir unsere Baupläne einhalten können.“ Neben dem Kanal erneuern die Wasserwerke ihre bestehenden Leitungen. Und auch die Stadtwerke Schkeuditz wollen die Gelegenheit für eine Erneuerung der Gas- und Stromleitungen nutzen, so der Bürgermeister. „Neben dem Kanal liegen natürlich noch andere Medien“, sagt Dornbusch. „Und natürlich werden die – wenn die Straße einmal offen und es notwendig ist – auch getauscht.“

Von Linda Polenz