Schkeuditz wird immer grüner. Auf dem Rathausplatz sind nun rote Pflanzkübel aufgestellt worden. „Insgesamt sind es fünf Stück“, erklärt Stadtsprecher Helge Fischer. Unter anderem Hibiskus und Magnolie sollen dort bald blühen.

Die Pflanzkübel in der Stadtfarbe seien unter anderem auch zum Sitzen und Verweilen gedacht. „Das wird auch schon genutzt“, so Fischer. Neben den Pflanzen auf dem Rathausplatz sei auch ein großer Kübel auf den Markt gestellt worden. Darin soll ein Ahorn wachsen. „Eigentlich sollte dort ein Baum direkt gepflanzt werden, das war aber nicht möglich“, so Fischer. Deshalb sei ersatzweise der Pflanzkübel aufgestellt worden.

Diese Pflanzungen reihen sich ein in die Initiative der aufblühenden Schkeuditzer Innenstadt. Bereits im vergangenen Jahr sind am Markt Bäume gepflanzt worden. Unter anderem auf dem Alten Friedhof soll nun eine Blühwiese entstehen. In der Mühlstraße hat die Stadt Eigentümern Pflanzen für ihre Gärten zur Verfügung gestellt.

Von Linda Polenz