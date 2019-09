Schkeuditz – Salvias zweitstärkste Niederlassung

Schkeuditz

Schkeuditz wird nicht nur zum Wohnen immer attraktiver, auch immer mehr Firmen siedeln sich in Leipzigs Nachbarstadt an. Vor wenigen Tagen wurde die neue Niederlassung der Elektrofirma Salvia in der Edisonstraße feierlich eingeweiht. Mit einem Jahresumsatz von 24 Millionen Euro ist die Niederlassung schon jetzt der zweitstärkste Standort des Unternehmens.

Insgesamt erreicht Salvia in diesem Jahr einen Umsatz von 160 Millionen Euro, im kommenden Jahr soll er weiter steigern. In Schkeuditz sind derzeit 52 Mitarbeiter tätig, insgesamt arbeiten bei Salvia 750 Menschen. Der Standort in Schkeuditz wird gemeinsam mit dem Partner PKE realisiert. Die Fassade des neuen Gebäudes soll an eine Black Box erinnern. Die reine Bauzeit hat lediglich neun Monate betragen.

Die Firma Salvia bietet Elektrolösungen für Bauprojekte in jeder Größe an. Am Standort Schkeuditz hat das Unternehmen 4,5 Millionen Euro investiert. Die Bruttogrundfläche des Gebäudes beträgt 3023 Quadratmeter. Es wurden etwa 60 Kilometer Kabel, etwa 741 Kubikmeter Beton und 134 Tonnen Stahl verbaut.

Von Linda Polenz