Schkeuditz: Schilddrüsen-Experte nun im Ruhestand

Ein Spezialist seines Fachs ist in diesen Tagen in den Ruhestand verabschiedet worden. Der Schilddrüsen-Experte Frank Steinert wirkte 20 Jahre an der Helios Klinik in Schkeuditz, zählte zu den führenden Chirurgen in Sachen Behandlung und Operation von Schilddrüsen-Erkrankungen in Deutschland.

Mittlerweile mehr als 500 Schilddrüsen-Eingriffe jährlich

Die Klinik würdigte das Wirken und die Leistungen des Arztes mit einer Verabschiedungsfeier. Gemeinsam mit seinem Kollegen hat er die Schilddrüsen-Chirurgie in Schkeuditz maßgeblich vorangetrieben – heute erfolgen mehr als 500 Eingriffe jährlich. Damit zählt die Klinik nach eigenen Angaben zu dem Top 20 Kliniken in Deutschland, wenn es um die Behandlung von Schilddrüsen-Problemen geht.

Zum Abschied gab’s einen Schkeuditz-Kalender

Steinert erklärte selber, er verlasse das Klinikum mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Natürlich fällt mir der Abschied schwer und das Operieren wird mir fehlen“, sagte er. „Aber ich weiß die Klinik für Chirurgie in guten und erfahrenen Händen meines Nachfolgers.“ Von nun an wird Peter Lamesch die Geschicke der Chirurgie leiten.

Zum Abschied war neben zahlreichen Kollegen und der Leiterin der Helios Klinik, Melanie Rosche, auch Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) dabei. Er würdigte die Leistungen des Chefarztes und überreichte einen Kalender mit Schkeuditzer Motiven – damit Steinert die Zeit an der Helios Klinik nicht vergisst.

