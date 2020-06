Schkeuditz

Eine große Grünfläche mitten in der Stadt, die allerdings immer mehr verfällt: Der etwa 21.000 Quadratmeter große Altscherbitzer Friedhof beschäftigt die Kommune schon seit einiger Zeit. Nun soll Bewegung in die Sache kommen.

Eigentümer des Friedhofes ist derzeit der Freistaat Sachsen. „So, wie es ist, kann es nicht bleiben“, erklärt der Schkeuditzer Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU). „Im Grunde ist es eine riesige Grünfläche mitten in der Stadt.“ Denn: Die gesetzliche Ruhezeit der letzten Gräber ist bereits 2018 abgelaufen, eine Verlängerung ist von keinem der Angehörigen beantragt worden. Die vorgeschriebene Ruhezeit beträgt in Schkeuditz bei Sarg- wie Urnengräbern 20 Jahre.

Trauerhalle marode, aber geschützt

Schkeuditz sei bereit, die Fläche zu übernehmen. Allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen, so Bergner. Ein Problem: die denkmalgeschützte, aber völlig zerstörte Trauerhalle auf dem Gelände. „Es muss geklärt werden, was mit dieser Trauerhalle passiert“, sagt Bergner. „Und in welcher Form.“ Für ihn stehe außer Frage, dass der Freistaat die Kosten übernimmt – egal, was eine Zustandsanalyse und die Frage nach der Zukunft ergibt. Zweites Problem: die Pflege des Areals. „Da erwarte ich ein Entgegenkommen des Freistaates in Sachen Pflegekosten“, meint Bergner. Solange beide Punkte nicht geklärt seien, gebe es auch keine Übernahme durch die Stadt. Bereits vor einigen Jahren sollte der Friedhof verkauft werden, das hatte sich allerdings wieder zerschlagen.

Euthanasie-Opfer dort beerdigt

Und noch ein anderes Thema spielt auf dem Altscherbitzer Friedhof eine Rolle. Auf dem Gelände wurden auch 2060 Euthanasie-Opfer beerdigt. „Nach einer Studie sollen die Opfer allerdings nur in einem bestimmten Gräberfeld bestattet worden sein“, erklärt Bergner. Dieses Thema müsse in Zukunft auf dem Areal erkennbar sein. „Das Gelände grenzt an die Aue“, so der Oberbürgermeister. „Wie gestaltet man das? Diese Frage muss man sich stellen.“ Dazu soll ein Nutzungskonzept erarbeitet werden – allerdings erst, wenn die Stadt den Friedhof vom Freistaat übernommen hat.

Gelände eigne sich für Landesgartenschau

Auch das Thema Landesgartenschau ist noch nicht ganz vom Tisch. Vor einem Jahr wurde – vor allem in den sozialen Netzwerken – über diese Vision diskutiert. Es stand 2028 als mögliches Austragungsjahr im Raum. Die Schkeuditzer waren durchaus angetan von der Idee. Das Areal des Altscherbitzer Friedhofs eigne sich wunderbar dafür, sagt Bergner. „Allerdings hat die Ausrichtung der Landesgartenschau Vor- und Nachteile.“ Ein gutes Beispiel in Sachen Nachhaltigkeit habe Oschatz geliefert. Von der Schau im Jahr 2006 profitiere die Stadt noch heute. „Wir haben bisher nichts in diese Richtung vorangetrieben“, macht der Oberbürgermeister deutlich. Dazu brauche es ja ohnehin einen Stadtratsbeschluss. „Aber ich halte eine Landesgartenschau nach wie vor auch in Schkeuditz für machbar.“

Von Linda Polenz