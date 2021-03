Schkeuditz: Stadtrat winkt Haushalt durch

Schkeuditz

Exakt 509 Seiten umfasst der Doppelhaushalt der Stadt Schkeuditz für die Jahre 2021/22. In der jüngsten Sitzung des Stadtrates wurde der Etat einstimmig beschlossen. Größere Diskussionen gab es allerdings bei der Bürgereinwendung gegen den Entwurf. Am Ende wurde sie mit knapper Mehrheit abgelehnt.

Bildung und Infrastruktur im Fokus

Seit Anfang 2020 hatte Schkeuditz über den Haushalt diskutiert. Herausgekommen ist ein ausgeglichener Plan, zumindest für die nächsten Jahre. Ab dem Jahr 2023 soll sich das ändern. „Auf Grund fehlender Orientierungsdaten und weiter andauernder Pandemie-Lage sowie derzeit nicht belastbar einschätzbarer Ansätze sieht sich die Verwaltung außer Stande, für die Jahre 2023 bis 2025 ausgeglichene Gesamthaushalte darzustellen“, heißt es in der Einleitung. Bildung und Verkehrsinfrastruktur rückten bei der Planung in den Fokus. „Der Bereich Kindertagesstätten und Kindertagespflege ist nach Einschätzung der Verwaltung der Bereich, wo die gravierendsten Steigerungen der Aufwendungen vorliegen, die mit den anteiligen Landeszuschüssen und Elternbeiträgen nicht adäquat kompensiert werden können“, ist der Vorlage zu entnehmen. Tatsächlich sind im Jahr 2021 etwa 5,5 Millionen Euro an Zuschüssen nötig, im Jahr 2022 etwa 6,4 Millionen Euro. Im Jahr 2025 sollen es nach derzeitigen Planungen sogar 8,3 Millionen Euro sein. Für die geplante neue Kita auf dem Gelände der Volkssolidarität-Tagesstätte „Storchennest“ werden insgesamt etwa 4,1 Millionen Euro fällig – allerdings in monatlichen Raten. Für die ersten zehn Jahre schlägt dies mit jährlich 122 000 Euro zu Buche.

Straßenausbau und -beleuchtung im Blick

Neben den Kindertagesstätten spielen auch die Schulen eine große Rolle. Für den Anbau der Leibniz-Grundschule werden im Jahr 2021 beispielsweise 695 000 Euro für Planungen und Abbrucharbeiten veranschlagt. Für die Kapazitätserweiterung der Lessing-Oberschule plant die Kommune in diesem und im nächsten Jahr jeweils etwa 1,9 Millionen Euro ein – zwei Millionen Euro gibt’s dabei als Fördergeld. Für die Ausstattung sind im nächsten Jahr 450 000 Euro vorgesehen.

Weitere Ausgaben: In den Bereich Brandbekämpfung sollen in diesem Jahr 485 000 Euro fließen. Für die Erweiterung des Hortes in Radefeld sind derweil 815 000 Euro eingeplant, für den Hort in Glesien nächstes Jahr 360 000 Euro. Insgesamt knapp vier Millionen Euro sollen in beiden Haushaltsjahren in den Straßenausbau investiert werden. Große Teile davon fließen als Fördermittel zurück in den städtischen Haushalt. Ebenso ist es bei den Wartehäuschen für die ÖPNV-Haltestellen. Den 340 000 Euro an Ausgaben stehen 337 000 Euro an Einnahmen durch Förderungen entgegen. Interessant: Jeweils 150 000 Euro werden in beiden Jahren für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung eingesetzt – die Lampen sollen energieeffizienter werden.

Von Linda Polenz