Schkeuditz: Supermärkte wollen sich vergrößern

Schkeuditz

Rewe und Aldi in der Merseburger Straße in Schkeuditz wollen sich vergrößern. Genaues ist noch nicht bekannt, aber es gebe eine Willensbekundung, sich am Standort gemeinsam entwickeln zu wollen, heißt es aus dem Rathaus. Genauer: die Beantragung zur Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens.

Pläne zur Erweiterung bereits im Jahr 2018

Es ist nicht das erste Mal, dass es Pläne von Aldi und Rewe gibt, sich räumlich zu erweitern. Bereits im Einzelhandelskonzept von 2018 fanden sich entsprechende Passagen. Damals allerdings wollten die Supermärkte den Standort ein Stückchen gen Nordosten verlegen. Die Verkaufsfläche sollte sich insgesamt um 600 Quadratmeter erhöhen, auf dann 3000 Quadratmeter. Der Stadtrat schob dem Ganzen jedoch einen Riegel vor. Auch weil am neuen, geplanten Standort eine Belüftungsschneise erhalten bleiben sollte.

Diskussionen im Stadtrat

Schon damals kam die Frage im Stadtrat auf, warum die Supermarkt-Ketten die Erweiterung nicht am derzeitigen Standort umsetzen. Denn: Die versiegelte Fläche wäre im Falle des Weggangs ungenutzt geblieben. Aldi, dem das Grundstück selbst gehört, schloss eine Nachnutzung aus, Rewe hätte keinen Einfluss auf die künftige Bestimmung des gemieteten Objekts gehabt.

Details sollen im März oder April folgen

Nun soll es also am Bestandsstandort größer werden. In wenigen Zeilen informierte Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU) den Stadtrat. „Der vorhandene Standort soll abgerundet und durch Neubauten für die künftige Nutzung ertüchtigt werden“, schreibt er in den „Ausführungen des Oberbürgermeisters“. Über die Details würden Aufstellungsbeschluss und Städtebauvertrag zur Übernahme der Planungskosten informieren. Geplant sei das für März oder April, so Bergner. Auf Nachfrage erklärt er, dass es tatsächlich nicht viel mehr dazu zu sagen gebe bisher. „Ich freue mich, dass sich die beiden Unternehmen entschlossen haben, an diesem Standort ihren Einzelhandel zu entwickeln“, sagt er nur.

Marktkonzepte haben sich verändert

Die beiden Märkte sind zu einem festen Bestandteil des Schkeuditzer Einzelhandels geworden. Eine Vergrößerung sei nötig, weil die Marktkonzepte und das Einkaufserlebnis sich geändert haben, hieß es schon in den Ausführungen zum Einzelhandelskonzept. Dem wollen Aldi und Rewe nun in der Merseburger Straße Rechnung tragen.

Von Linda Polenz