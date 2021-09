Schkeuditz: Villa Musenkuss startet in die neue Saison

Schkeuditz

Die Saison beim Verein Villa Musenkuss in Schkeuditz ist nach einem Jahr Corona-Zwangspause wieder angelaufen. Und sie hält noch einige Highlights für die Besucher bereit.

Nur Online-Unterricht

„Die Pandemie hat uns tatsächlich ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt Sabine Adolph, die Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins. „Wir haben zwar den Instrumentalunterricht online angeboten, viel mehr konnte aber leider nicht stattfinden.“ Nun wolle sie allerdings den Blick nach vorn richten. „Das nächste große Konzert findet am 7. November statt“, kündigt sie an. Die Stadtpfeiffer Leipzig spielen mit „Faszination Brass“ das 15. Sonderkonzert zu den Schkeuditzer Kulturtagen. Beginn ist um 17 Uhr in der Kirche Altscherbitz, Restkarten für 15 Euro sind noch zu haben. Zuvor präsentieren die Instrumentalschüler am 14. Oktober ihr Können beim traditionellen Herbstkonzert unter dem Motto „Bunt sind schon die Wälder“. Los geht’s um 18 Uhr im Saal der Villa Musenkuss. Der Eintritt ist frei.

Neujahrskonzert für 900 Gäste

In diesem Jahr musste es in den Sommer verschoben werden, 2022 soll es wieder im Januar stattfinden: das traditionelle Neujahrskonzert. Am 9. Januar um 18 Uhr spielt die Staatskapelle Halle gemeinsam mit dem Chor der Villa Musenkuss, „Molto Vocale“, in der Galahalle des Mitteldeutschen Modecenters auf. „Wir planen da erst mal normal“, erläutert Organisatorin Isabell Brückner. Heißt: mit voller Bestuhlung für 900 Gäste. „Tatsächlich müssen wir abwarten. Die Karten gehen ab November in den Vorverkauf.“ Erhältlich sind sie ab 15 Euro. Wer ein Kombiticket mit dem Sonderkonzert im November kauft, spart drei Euro.

Projekte mit Kindern

„Aber die Konzerte sind ja nur eine Säule unserer Arbeit“, betont Sabine Adolph. „Die Basis, das sind die regelmäßigen Projekte.“ So würden bis zum November mehr als 200 Kinder aus Grundschulen zum Brotbacken kommen. „Wir haben einen Lehmsteinofen im Garten“, erläutert Isabell Brückner. „Und in der dritten Klasse ist das Getreide ein Thema im Sachkunde-Unterricht.“ In der Villa Musenkuss könnten die Schüler Getreide anschauen, anfassen, mahlen und aus dem Mehl selbst ein Brötchen backen. „Unser Ofen läuft in nächster Zeit bis zu dreimal in der Woche“, freut sich Isabell Brückner.

Suche nach Lehrkraft

Probleme gebe es derzeit bei der musikalischen Früherziehung in den Kitas. Hierfür werde eine Lehrkraft gesucht. „Eigentlich geht es damit ja bei uns los“, schildert Isabell Brückner. „Die Kinder werden von den Eltern gebracht, die dann sehen, was bei uns so alles los ist. Dann kommen sie zu den Konzerten.“ Manche Kinder würden hiernach Instrumentalschüler. „Wir hoffen, dass es hier wieder bergauf geht“, sagt Sabine Adolph. Zudem solle ein Mehrgenerationenprojekt etabliert werden. „In jeder geraden Kalenderwoche findet mittwochs ein Strick-Treff statt“, sagt sie.

Er sei ein begeisterter Besucher des Nadelarbeitskurses gewesen, berichtet Schkeuditz’ Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU). „Zwar war mein Topflappen drei- und nicht viereckig, aber ich kann stricken.“ Ob er künftig am Strick-Treff teilnimmt, ließ er offen. Die Villa Musenkuss hat derzeit 50 Mitglieder. Zudem gibt es 60 Instrumentalschüler und etwa 40 Chormitglieder. Künftig soll auch wieder Theater für Erwachsene stattfinden.

Von Linda Polenz