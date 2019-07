Schkeuditz

Vorschläge gesucht: Auch in diesem Jahr wird in Schkeuditz wieder die Bürgermedaille verliehen. Dafür sucht die Stadt noch nach Vorschlägen aus der Bürgerschaft. Gewürdigt werden soll der ehrenamtliche Einsatz für Schkeuditz und seine Bürger.

Seit dem Jahr 2000 verleiht Schkeuditz in Würdigung des Ehrenamtes die Bürgermedaille der Stadt. Ausgezeichnet werden Persönlichkeiten und Vereine, die sich in besonderer Weise um die Stadt Schkeuditz verdient gemacht haben.

„Die Bürgermedaille ist wichtig, da sie das Ehrenamt würdigt“, erklärt Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU). „Eine Kommune ohne Ehrenamt kann nicht funktionieren.“ Schkeuditz zeichne sich durch eine breite Vereinslandschaft aus, die nahezu ausschließlich ehrenamtlich gestemmt werde.

Vorschläge können bis zum 15. August an den Oberbürgermeister eingereicht werden. Wichtig: Es sollte deutlich werden, wer geehrt werden soll und warum. Neben Personen können auch Vereine oder Firmen für ihr Engagement ausgezeichnet werden. Nach dem Ende der Vorschlagsfrist entscheidet der Stadtrat in einer nichtöffentlichen Sitzung und geheimer Wahl über den Sieger und künftigen Träger der Auszeichnung. In der Sitzung am 14. November wird dann die Bürgermedaille 2019 verliehen.

Von Linda Polenz