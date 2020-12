Schkeuditz

Direkter Draht zum Weihnachtsmann: In Dölzig steht ein Briefkasten für alle Wunschzettel der Kinder – und er wurde gleich nach dem Aufstellen schon rege genutzt.

Wegen Corona : Keine Weihnachtsfeier

„Eigentlich übergeben die Dölziger Kinder dem Weihnachtsmann persönlich bei unserer Weihnachtsfeier ihre Wünsche“, erklärt Rosemarie Tauchnitz, die Vorsitzende des Heimatvereins. Auf Grund der aktuellen Corona-Beschränkungen kann die allerdings in diesem Jahr nicht stattfinden. „Deshalb mussten wir uns etwas anderes einfallen lassen.“

Erste Wunschzettel schon eingeworfen

Direkt am Taubenhaus, im Zentrum des Ortes, hat der Heimatverein einen Wunschbriefkasten aufgestellt. Und die ersten Nutzer gab es auch schon. „Ich wünsche mir eine Playstation“, meint der elfjährige Pepe. Zudem steht eine LED-Lampe auf dem Wunschzettel des Gymnasiasten. Die gleichaltrige Alissa denkt beim Thema Geschenke an jemand anderes. Spielzeug für ihre Katze Coco ist auf ihrem Wunschzettel zu finden. „Und für mich wünsche ich mir ein Computerspiel.“ Auch die achtjährige Judie steckt einen Wunschzettel in den Briefkasten. Sie möchte vom Weihnachtsmann gern Spielsachen von LOL.

Wünsche gehen direkt zum Weihnachtsmann

Bis zum 13. Dezember haben die Kinder Zeit, ihre Wünsche in den Briefkasten zu stecken. Dann gehen alle Wunschzettel direkt zum Weihnachtsmann nach Himmelspfort. „Wir möchten, dass die Kinder auch eine Antwort bekommen“, so Tauchnitz. Um den Weg zum Briefkasten auch zu finden, wurde das Umfeld des Taubenhauses weihnachtlich beleuchtet. „Wir freuen uns jetzt auf viele Wunschzettel“, sagt die Heimatvereinschefin. Gerade jetzt in dieser Zeit sei ein bisschen Normalität eben auch wichtig.

Von Linda Polenz